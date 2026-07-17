In einer Notfallansprache an die Nation sprach US-Präsident Donald Trump über schwerwiegende „Schwachstellen“ im Wahlsystem des Landes und enthüllte bisher geheim gehaltene Geheimdienstinformationen. Ihm zufolge könnte die Pekinger Regierung eine der größten Cyber-Operationen in der Geschichte der USA durchgeführt haben, um die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu beeinflussen.

Zamin.uz Präsentiert die Details der 25-minütigen Live-Übertragung aus dem Weißen Haus und die sensationellen Behauptungen von Trump.

Trumps sensationelle Erklärung: Wichtige Zahlen und Behauptungen

Am 17. Juli trat Präsident Trump live auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Weißen Hauses auf, um Geheimdienstmaterialien über die mutmaßliche Einmischung der Volksrepublik China während des Wahlkampfs 2020 zu veröffentlichen. Die wichtigsten in dieser Rede aufgestellten Behauptungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bereich / Behauptung Detaillierte Informationen Durchgesickerte Daten China hat persönliche Daten (Namen, Telefonnummern, Wohnadressen, Parteizugehörigkeit) von 220 Millionen amerikanischen Wählern gestohlen, gekauft oder durch Cyberangriffe erlangt. Illegale Registrierung In vier Bundesstaaten wurden etwa 278.000 Personen, die keine US-Bürger sind, als Wähler registriert. Pekings Ziele Die Niederlage von Donald Trump bei der Wahl sicherzustellen, Stimmen zu manipulieren und Journalisten, die kritische Artikel gegen den Chef des Weißen Hauses schrieben, hohe Geldsummen zu zahlen. Gründe für die Einmischung Die von der Trump-Regierung gegen China verhängten Zölle in Milliardenhöhe und die Pläne zur Stärkung der militärischen Macht der USA.

„Deep State“ beschuldigt: Trump nimmt Geheimdienste ins Visier

Donald Trump erklärte, warum diese geheimen Geheimdienstinformationen über viele Jahre hinweg vor der Öffentlichkeit und dem Präsidenten persönlich geheim gehalten wurden. Er beschuldigte direkt Vertreter des „Deep State“ innerhalb der US-Geheimdienste.

„Sie haben Chinas Einmischung in unsere Wahlen absichtlich vertuscht. Indem sie diese Informationen geheim hielten, haben sie nicht nur das amerikanische Volk, sondern auch das Staatsoberhaupt getäuscht“, betonte Trump.

In diesem Zusammenhang wies der Präsident eine Reihe mächtiger Behörden an, darunter das Büro des Director of National Intelligence, das Justizministerium, das FBI und die CIA, den Vorfall unverzüglich vollständig zu untersuchen. Er forderte die Entlassung aller für die Vertuschung verantwortlichen Beamten und die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen, falls ausreichende Gründe vorliegen.

Darüber hinaus warnte Trump, dass nicht nur China, sondern auch Russland, der Iran, Nordkorea und andere rivalisierende Staaten solche Schwachstellen im US-Wahlsystem für ihre eigenen Interessen nutzen könnten.

Hinweis: Bisher wurden keine abschließenden Schlussfolgerungen von unabhängigen Analysten oder offiziellen Ermittlungsbehörden zu diesen schwerwiegenden Anschuldigungen von US-Präsident Donald Trump der Öffentlichkeit vorgelegt.