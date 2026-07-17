Mücken werden jetzt in der Luft eliminiert: Innovativer Mikrodrohne in Frankreich vorgestellt

Seit Jahrhunderten nutzt die Menschheit verschiedene chemische Mittel und physische Barrieren, um sich vor Mücken zu schützen. Doch technologische Entwicklungen stehen kurz vor einem Durchbruch in diesem Bereich. Ingenieure des französischen Startups Tornyol haben eine einzigartige Mikrodrohne erfolgreich getestet, die in der Lage ist, Mücken mitten in der Luft abzufangen und zu eliminieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Alex Tussen, Ingenieur und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt, dass dieses autonome Gerät mit einem Gewicht von nur 40 Gramm einen völlig neuen Ansatz zur Schädlingsbekämpfung bietet. Die Entwickler bezeichnen diese Erfindung als einen „entscheidenden Schritt zur vollständigen Ausrottung von Mücken“. Trotz ihrer kompakten Größe ist die Drohne mit komplexen technologischen Systemen ausgestattet.

Akustische Erkennung und AI

Das Funktionsprinzip der Drohne basiert auf einem komplexen akustischen Erkennungssystem. Das Gerät umfasst ein Smartphone-Mikrofon, einen Ultraschallsensor und eine spezielle Software zur Signalverarbeitung. Durch das Aussenden von Ultraschallimpulsen und den Empfang ihrer Echos analysiert das System das Doppler-Signal, das durch den Flügelschlag der Insekten erzeugt wird.

Das Interessanteste daran ist, dass die Drohne nützliche Insekten von Schädlingen unterscheiden kann. Durch die Analyse der Flügelschlagfrequenz vermeidet sie beispielsweise, Bienen zu schädigen. Zudem kann das System die Art und sogar das Geschlecht der Mücke bestimmen. Sobald das Ziel identifiziert ist, nähert sich die Drohne und schlägt das Insekt mit ihren Propellern aus der Luft.

Nach Berechnungen der Projektautoren können 10 Drohnen dieses Modells eine Fläche von etwa 1 Quadratkilometer vollständig überwachen. Dies verspricht eine hohe Effizienz beim Schutz von landwirtschaftlichen Flächen, Stadtparks und Wohnanlagen vor schädlichen Insekten. Tornyol plant, in den kommenden Wochen eine vollständig integrierte Hardware-Version des Geräts vorzustellen.

Globale Bedeutung für die Gesundheit

Mücken sind nicht nur lästige Insekten, sondern auch Überträger gefährlicher Krankheiten. Statistiken zufolge sterben weltweit jedes Jahr mehr als 700.000 Menschen an verschiedenen durch Mücken übertragenen Krankheiten. Daher ist die Einführung einer solchen Technologie von enormer Bedeutung für das globale Gesundheitssystem.

Auch in Regionen mit heißem Klima, wie etwa in Usbekistan, bleiben die durch Mücken verursachten Unannehmlichkeiten und Krankheiten in der Sommersaison ein dringendes Problem. In Zukunft könnte der breite Einsatz solcher autonomen Drohnen den Bedarf an chemischen Pestiziden verringern und eine ökologisch sichere Bekämpfungsmethode bieten.