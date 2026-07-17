Trent Alexander-Arnold spricht über das Training unter Jose Mourinho

Real Madrid-Verteidiger Trent Alexander-Arnold hat seine Gedanken zur Saisonvorbereitung der Mannschaft und seine Erfahrungen unter Cheftrainer Jose Mourinho geteilt. Die Trainingseinheiten in der Basis Valdebebas zeichnen sich durch hohe Intensität und die strengen Anforderungen des Trainers aus, berichtet Goal.com berichtet .

Laut dem englischen Fußballer verläuft die Saisonvorbereitung 2026-2027 wie erwartet hart. Die zweimal täglichen Trainingseinheiten in der glühenden Hitze von Madrid fordern den Spielern körperliche und mentale Widerstandsfähigkeit ab. Alexander-Arnold sprach in einem Interview mit den offiziellen Kanälen des Vereins ausführlich über das Umfeld und die Arbeitsabläufe im Team.

Mourinhos Stil und hohe Anforderungen

Seit seiner Rückkehr zum Madrider Verein hat Jose Mourinho Disziplin und Standards auf ein neues Niveau gehoben. Trent Alexander-Arnold machte keinen Hehl daraus, wie zufrieden er ist, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, gegen den er früher als Gegner angetreten ist. Er betonte, dass die Prinzipien des portugiesischen Spezialisten sehr streng seien.

"Die Arbeit mit Mourinho? Es ist großartig. Ich habe diesen Trainer schon immer bewundert. Es ist ein Vergnügen für mich, mit ihm und seinem Stab zusammenzuarbeiten. Er ist sehr anspruchsvoll und legt großen Wert auf Intensität. Wir können viel von ihm lernen und sind bereit, neues Wissen aufzunehmen", sagte der Verteidiger.

Alexander-Arnold sagte, er habe versucht, seine Fitness während der Sommerpause zu erhalten. Nach einer ersten zweiwöchigen Erholungsphase arbeitete er an Läufen und körperlichen Belastungen, um vor Trainingsbeginn bereit zu sein. Dies ermöglichte es ihm, sich schnell an Mourinhos anspruchsvolle Übungen anzupassen.

Ziele für die neue Saison

Real Madrid hat sich zum Ziel gesetzt, in dieser Saison alle Wettbewerbe zu gewinnen. Alexander-Arnold ist zuversichtlich, dass das Team unter dem erfahrenen Trainer in der Lage ist, viele Trophäen zu gewinnen. Die Spieler bemühen sich, die Philosophie des Trainers zu verstehen und auf dem Platz umzusetzen.

Das Trainingslager in der Basis Valdebebas ist nicht nur eine Phase der körperlichen Vorbereitung, sondern auch der taktischen Entwicklung. Mourinho verlangt von jedem Spieler maximalen Einsatz, was dazu beiträgt, das allgemeine Niveau der Mannschaft zu steigern.

Zur Information: Trent Alexander-Arnold war einer der spektakulärsten Neuzugänge, die in den letzten Transferfenstern zu Real Madrid stießen. Nun versucht er, unter einem der besten Trainer der Welt neue Facetten seines Spiels zu entfalten.