Präzision auf Mikron-Ebene: Lada-Teile werden im 3D-Labor geprüft

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Präzision auf Mikron-Ebene: Lada-Teile werden im 3D-Labor geprüft

Jedes Teil von Lada-Fahrzeugen wird einer digitalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird das virtuelle Modell bis auf mikroskopische Abweichungen mit dem realen Produkt verglichen. Im AvtoVAZ-Werk wurde die Qualitätskontrolle von Bauteilen auf das Niveau hochpräziser digitaler Messungen gehoben. Dies berichtet Ixbt.com .

Jedes Teil wird zunächst als mathematisches Modell erstellt, das dann als Grundlage für die Produktion dient. Die Endkontrolle erfolgt in einem 3D-Labor, wo die Übereinstimmung des Produkts mit der ursprünglichen Konstruktion auf Mikron genau geprüft wird. Die Hauptaufgabe des Labors besteht in der Kontrolle der Geometrie von Karosserie- und Strukturelementen.

Spezialisten prüfen, wie genau die tatsächlichen Parameter der Teile mit den technischen Zeichnungen und digitalen Modellen übereinstimmen, um die Qualitätsstabilität in der Serienfertigung zu gewährleisten. Für die Prüfung werden Proben aus jeder Charge entnommen: etwa drei Teile bei der Serienproduktion und bis zu zehn bei neuen Projekten.

Jedes Produkt durchläuft 80 bis 300 Kontrollpunkte, wobei der Prozess je nach Komplexität zwischen 20 und 90 Minuten dauern kann. Die Laborausrüstung ermöglicht die Erfassung von Abweichungen im Hundertstel- oder sogar Tausendstel-Millimeterbereich. Es ist erwähnenswert, dass das gesamte Messsystem auf lokaler Software basiert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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