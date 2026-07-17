itel stellt kompakte Zeno Powerbank zum Laden von Laptops vor

Die Marke itel, bekannt für ihre erschwinglichen Geräte auf dem modernen Gadget-Markt, hat ihre neue Zeno-Serie von Powerbanks vorgestellt. Diese Linie zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich, da sie nicht nur Smartphones, sondern auch Laptops aufladen kann. Laut ixbt.com vereinen die neuen Geräte hohe Leistung und ein kompaktes Design. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Die Zeno-Serie wird in zwei Kapazitäten hergestellt: 10.000 mAh und 20.000 mAh. Beide Modelle unterstützen eine Schnellladetechnologie von bis zu 45 W. Dies reicht aus, um Tablets und energieeffiziente Laptops vollständig aufzuladen, was das Gerät zu einem unverzichtbaren Begleiter für den täglichen Gebrauch sowie für lange Reisen macht.

Komfort und innovative Designlösungen

Eines der einzigartigsten Merkmale der neuen Powerbanks ist das geflochtene USB-C-Kabel, das in das Gehäuse integriert ist. Diese Lösung befreit den Nutzer von der Sorge, ein separates Kabel mitführen zu müssen. Die robuste Stoffummantelung des Kabels sorgt für eine lange Lebensdauer und verringert das Risiko von Kabelbrüchen.

Am Gehäuse des Geräts befindet sich ein spezielles LED-Display, das den verbleibenden Akkustand in Echtzeit in Prozent anzeigt. Dies ermöglicht es dem Nutzer, den Ladestand zu überwachen und unerwartete Situationen zu vermeiden. Als Gehäusematerial wurde feuerfester ABS+PC-Kunststoff verwendet.

Sicherheit und Effizienz

Überhitzung des Geräts;

Spannungsspitzen;

Kurzschlüsse;

Überladung.

Die Ingenieure von itel haben besonderen Wert auf das Sicherheitssystem des Geräts gelegt. Die Zeno-Serie ist mit einem mehrstufigen Schutzsystem ausgestattet, das vor folgenden Gefahren schützt:

In Anbetracht der weiten Verbreitung von itel-Produkten auf dem Markt in Usbekistan ist zu erwarten, dass diese neuen Modelle bald auch in den lokalen Regalen erscheinen werden. Besonders für Freiberufler und Studenten, die mit Laptops arbeiten, bietet die 45-W-Ladekapazität einen großen Komfort.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Verkauf der Zeno-Serie am 23. Juli in Indien beginnt. Bei der Preisgestaltung bleibt das Unternehmen seiner traditionellen Politik der Erschwinglichkeit treu: Das 10.000-mAh-Modell kostet etwa 20 Dollar, die leistungsstärkere 20.000-mAh-Version etwa 30 Dollar. Im Vergleich zu Konkurrenzmarken mit ähnlichen Funktionen wird erwartet, dass das Angebot von itel schnell seinen Platz auf dem Markt finden wird.