Amazon-Tochter Zoox ruft Robotaxis wegen Rauchproblemen zurück

Das zu Amazon gehörende Startup Zoox hat einen Software-Rückruf für seine fahrerlosen Robotaxis angekündigt. Diese Entscheidung folgt auf einen Vorfall im Juni, bei dem ein autonomes Fahrzeug des Unternehmens Schwierigkeiten hatte, durch ein verrauchtes Brandgebiet zu navigieren, und dabei Rettungskräfte behinderte. Dies verdeutlicht, dass Robotik und AI in komplexen realen Situationen noch immer Defizite aufweisen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall Ende Juni ereignete, die Details jedoch erst jetzt veröffentlicht wurden. Als das Zoox-Robotaxi auf das Brandgebiet stieß, war das System aufgrund des dichten Rauchs überfordert. Das Fahrzeug bremste abrupt und versuchte, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen, blieb jedoch schließlich stehen. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Passagiere im Fahrzeug und niemand wurde verletzt.

Sicherheit und Notfallsituationen

Nach Angaben der National Highway Traffic Safety Administration ( NHTSA ) fuhr das Robotaxi in einen Bereich ein, der noch nicht von der Feuerwehr gesichert war. Als das Fahrzeug nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu steuern, musste ein Fernoperator eingreifen. Der Operator setzte das Fahrzeug zurück, um den Weg für die Feuerwehr freizumachen. Wie ixbt.com berichtet, löste dieser Vorfall ernsthafte Kritik bei der NHTSA-Führung aus.

In einem Schreiben an Entwickler autonomer Fahrzeuge betonte NHTSA-Administrator Jonathan Morrison, dass die Behinderung von Rettungsdiensten inakzeptabel sei. Seinen Worten nach seien Brand- oder Unfallstellen keine "seltenen Ereignisse", sondern Alltag. Daher müssen Robotaxis solche Situationen erkennen und korrekt darauf reagieren können; andernfalls wird dies als technischer Mangel gewertet.

Systemische Probleme und Updates

Zoox hat ein Software-Update für seine Flotte von 105 Fahrzeugen veröffentlicht. Laut Unternehmensvertretern verbessert der neue Algorithmus die Sensorleistung in verrauchten Umgebungen und beugt ähnlichen Situationen vor. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der erste Rückruf für Zoox in diesem Jahr ist. Bereits im März wurde die Software aufgrund von Problemen mit plötzlichem Bremsen überarbeitet.

Nicht nur Zoox, sondern auch andere Branchenriesen wie Waymo stehen vor ähnlichen Problemen. Laut TechCrunch haben Waymo-Robotaxis bis März dieses Jahres mindestens sechsmal Rettungsdienste behindert. In einigen Fällen mussten Rettungskräfte die Robotaxis manuell zur Seite schieben. Dies zeigt, dass für die vollständige Integration autonomer Fahrzeuge in die städtische Infrastruktur noch viel Arbeit erforderlich ist.

Derzeit testet Zoox seine Dienste in Las Vegas und San Francisco. Die Robotaxis des Unternehmens haben ein einzigartiges Design ohne Lenkrad und Pedale. Daher wird erwartet, dass das Unternehmen eine Ausnahmegenehmigung von den föderalen Sicherheitsstandards erhält, um den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. Sollten die technischen Probleme behoben werden, könnte dieses Projekt das städtische Verkehrssystem grundlegend verändern.