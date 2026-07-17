Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappé aus dem Rennen, Lionel Messi rückt näher

Der Kampf um den Ballon d’Or, die Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt, ist in die heiße Phase eingetreten. Kylian Mbappé, der als einer der Hauptanwärter für den Preis 2026 galt, hat seine Chancen jedoch fast vollständig eingebüßt. In einem Interview mit Goal.com schätzte der ehemalige Spieler Jeremie Aliadiere die Aussichten des französischen Stürmers gering ein. Dies berichtet Goal.com.

Obwohl Kylian Mbappé in der vergangenen Saison sowohl für Real Madrid als auch für die französische Nationalmannschaft individuell starke Leistungen erbrachte, wirkt sich das Fehlen von Mannschaftstiteln negativ aus. Insbesondere die Tatsache, dass Real Madrid die zweite Saison in Folge ohne große Trophäen beendete und Frankreich auf internationaler Bühne scheiterte, hat Mbappés Hoffnungen auf die prestigeträchtige Auszeichnung zunichtegemacht.

Mangel an Trophäen und Niederlage auf internationaler Bühne

Mbappé hatte mit acht Toren bei einem großen Turnier in Nordamerika bewiesen, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. Doch die Halbfinalniederlage gegen Spanien verhinderte seinen internationalen Erfolg. Die Regeln des Ballon d’Or verlangen neben individuellen Statistiken auch den Gewinn bedeutender Turniere wie der Champions League oder der Weltmeisterschaft.

Jeremie Aliadiere betonte, dass Mbappé auf persönlicher Ebene eine fantastische Saison gespielt und sein Team in vielen Spielen mitgerissen habe. Da er jedoch mit Real Madrid keine Titel gewinnen konnte, fällt er im Abstimmungsprozess zurück. Eine ähnliche Situation zeigt sich bei Englands Stürmer Harry Kane, der ebenfalls aufgrund fehlender Titel aus dem Kreis der Anwärter gefallen ist.

Lionel Messi und der Weg zum neunten Ballon d’Or

Im Gegensatz zu Mbappé kehrt der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi , erneut an die Spitze des Weltfußballs zurück. Die argentinische Legende führte sein Team bis ins Finale der Weltmeisterschaft und erzielte während des Turniers acht Tore. Sollte Argentinien das Finale gegen Spanien gewinnen und den Titel verteidigen, ist es fast sicher, dass Messi seinen neunten Ballon d’Or gewinnen wird.

Messi gilt derzeit als der klare Favorit auf die Auszeichnung. Die Beständigkeit des erfahrenen Spielers auf internationaler Bühne und seine Rolle in entscheidenden Spielen heben ihn von den jungen Stars ab. Die Fußballwelt geht davon aus, dass Mbappé mindestens weitere 12 Monate auf seine nächste Chance warten muss, da Trophäen derzeit schwerer wiegen als individuelle Klasse.