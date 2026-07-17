Starlink Mobile-Technologie erreicht Europa: Herkömmliche Smartphones verbinden sich mit Satelliten

SpaceX hat mit der Erprobung seiner revolutionären Direct to Cell-Technologie auf dem europäischen Markt begonnen. Im Rahmen des Starlink Mobile-Projekts wird in Italien die Möglichkeit geschaffen, sich direkt über herkömmliche Smartphones mit dem Satellitennetz zu verbinden. Diese Neuerung dürfte eine neue Ära in der Mobilkommunikation einläuten, da die Verbindungsqualität nicht mehr von terrestrischen Basisstationen abhängt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat SpaceX zur Umsetzung dieses Projekts Partnerschaftsverträge mit den großen italienischen Betreibern Fastweb und Vodafone unterzeichnet. Durch diese Zusammenarbeit können Besitzer jedes 4G-fähigen Smartphones auch in Gebieten ohne terrestrische Netzabdeckung eine Verbindung herstellen. Dies ist besonders für bergige und schwer zugängliche Regionen von großer Bedeutung.

Das Apennin-Gebirge wurde als Testgelände ausgewählt

Die ersten Tests des Projekts werden im Apennin-Gebirge in Mittelitalien durchgeführt. Diese Region zeichnet sich durch ihr komplexes Gelände und eine geringe Bevölkerungsdichte aus. Unter solchen Bedingungen ist der Bau und die Wartung der traditionellen Mobilfunkinfrastruktur wirtschaftlich sehr kostspielig. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, ist eine Ausweitung des Dienstes auf das ganze Land geplant.

Das Hauptmerkmal der Direct to Cell-Technologie ist, dass Starlink-Satelliten im niedrigen Erdorbit als Basisstationen im Weltraum fungieren. Nutzer müssen keine speziellen Smartphones kaufen, keine SIM-Karten austauschen und keine zusätzliche Hardware installieren. Der Wechsel vom Standard-Mobilfunknetz zum Satellitennetz erfolgt vollautomatisch.

Derzeit sind die Möglichkeiten des Dienstes noch begrenzt. In der ersten Testphase können Nutzer folgende Dienste verwenden:

Austausch von SMS- und MMS-Nachrichten;

Messaging über Apps wie WhatsApp;

Nutzung von Google Maps und anderen Internetanwendungen.

Aktuell ist nur die Datenübertragung möglich

Es ist anzumerken, dass die Technologie derzeit noch keine herkömmlichen Sprachanrufe, einschließlich Notrufen, unterstützt. Daher müssen Bewohner abgelegener Gebiete für Sprachanrufe weiterhin auf terrestrische Abdeckung oder spezielle Satellitentelefone zurückgreifen. SpaceX arbeitet jedoch daran, diese Einschränkungen in Zukunft zu beseitigen.

Diese Technologie ist auch für Länder mit vielen bergigen und wüstenartigen Regionen von großer Bedeutung. Das System, dessen weltweite Einführung in Zukunft erwartet wird, könnte Internet- und Kommunikationsausfälle selbst in den entlegensten Dörfern beenden. Vorerst beobachtet die Weltgemeinschaft die Ergebnisse der Tests in Italien genau.