Neuer Rolls-Royce Spectre: Mehr Leistung und 620 Kilometer Reichweite

Rolls-Royce hat sein Elektro-Coupé Spectre aktualisiert. Das Modell mit der Bezeichnung Series II bietet eine höhere Reichweite, erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten und die höchste Leistung in der Geschichte der Marke. Die britische Luxusmarke stellte ihr erstes Elektroauto vor vier Jahren vor. Seitdem hat es die V12-Modelle Ghost und Phantom überholt und ist nach dem Cullinan-SUV zum zweitbestverkauften Auto des Unternehmens geworden. Dies berichtet Autocar.co.uk berichtet .

Das Modell Series II enthält eine Reihe technischer Neuerungen, die voraussichtlich auch im zweiten Elektroauto von Rolls-Royce zum Einsatz kommen werden, das für 2027 erwartet wird. Die wichtigste Neuerung ist die von BMW bereitgestellte neue Batteriezellentechnologie. Sie erhöht die maximale Reichweite des Spectre um 18 Prozent von 529 Kilometern auf 627 Kilometer (390 Meilen), während die Ladezeit um 14 Prozent verkürzt wurde.

Die neuen zylindrischen Gen6-Zellen sind identisch mit denen im aktualisierten BMW i7 und steigern die Effizienz durch ein besseres Kühlsystem und eine höhere Energiedichte. Dennoch nutzt der Spectre weiterhin eine 400V-Elektroarchitektur. Beide Versionen des Fahrzeugs sind nun leistungsstärker: Der serienmäßige Allradantrieb mit zwei Motoren wurde von 577 PS auf 593 PS gesteigert.

Die sportlich orientierte Black Badge-Edition hat 21 PS dazugewonnen und kommt auf insgesamt 671 PS – ein Wert, der dem von Le-Mans-Hypercars entspricht. Auch das Drehmoment ist deutlich gestiegen: Das Standardmodell der Series II bietet 1015 Nm Drehmoment, während die Black Badge-Version im Spirited-Modus 1100 Nm leisten kann. Zudem wurden über die Rolls-Royce Bespoke-Abteilung neue, exklusive Personalisierungsmöglichkeiten für Kunden geschaffen.