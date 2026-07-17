Mohamed Salah einigt sich mit Beşiktaş: Gehaltsdetails bekannt

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Mohamed Salah steht kurz davor, seine Karriere in der türkischen Liga fortzusetzen. Berichten zufolge hat der ägyptische Star eine mündliche Einigung über die wichtigsten Vertragsbedingungen mit Beşiktaş erzielt.

Sollten die Parteien den Deal offiziell machen, wird Salah zu einem der bekanntesten und bestbezahlten Spieler der türkischen Süper Lig.

Parteien erzielen mündliche Einigung

Laut dem Journalisten Santi Aouna sind die Verhandlungen zwischen dem 34-jährigen Spieler und der Führung von Beşiktaş positiv verlaufen.

Salah hat zugestimmt, seine Karriere beim türkischen Klub fortzusetzen und eine mündliche Einigung über die Kernpunkte der Zusammenarbeit erzielt.

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung über eine Vertragsunterzeichnung.

Wie viel wird Salah verdienen?

Der Quelle zufolge beträgt das Jahresgehalt von Mohamed Salah bei Beşiktaş 10 Millionen Euro.

Zudem sieht der Vertrag leistungsbezogene Boni von bis zu 2 Millionen Euro vor, abhängig von den Erfolgen des Spielers und des Teams.

Damit könnte das Gesamteinkommen des ägyptischen Stürmers pro Saison 12 Millionen Euro erreichen.

Kurzfristiger Vertrag geplant

Der Arbeitsvertrag zwischen den Parteien soll zunächst auf ein Jahr ausgelegt sein.

Die Vereinbarung enthält eine Option zur Verlängerung um eine weitere Saison. Das bedeutet, dass Salah bei Erfüllung der Bedingungen mindestens zwei Jahre bei Beşiktaş bleiben könnte.

Wie verlief seine letzte Saison bei Liverpool?

Mohamed Salah verließ Liverpool nach dem Ende der letzten Saison.

In seiner letzten Spielzeit bei den Reds absolvierte er 41 Pflichtspiele und erzielte folgende Statistiken:

12 Tore;

10 Vorlagen.

Sollte der Transfer offiziell vollzogen werden, wäre es für Salah das erste Mal, dass er in der türkischen Liga aufläuft. Sein Wechsel nach Istanbul könnte einer der spektakulärsten Transfers von Beşiktaş der letzten Jahre werden.