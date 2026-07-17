Dyson stellt den neuen HF1 Smart-Ventilator vor, der zwei Haushaltsgeräte ersetzt

Dyson, eine der führenden Marken in der Welt der Haushaltsgeräte, hat das Modell Hot+Cool HF1 vorgestellt, das die Klimatisierung zu Hause auf ein völlig neues Niveau hebt. Dieses Gerät vereint Heiz- und Kühlfunktionen und ermöglicht es, herkömmliche Heizungen und Deckenventilatoren durch ein einziges kompaktes Gerät zu ersetzen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Dyson HF1 zeichnet sich durch sein elegantes und flügelloses (bladeless) Design aus. Dies sorgt nicht nur für eine ästhetisch ansprechende Optik, sondern ist auch aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Das Fehlen rotierender Flügel bietet zusätzliche Sicherheit für Haushalte mit kleinen Kindern und Haustieren. Zudem erleichtert diese Konstruktion die Reinigung des Geräts von Staub erheblich.

Intelligente Steuerung und technologische Möglichkeiten

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist sein Fern- und Smart-Steuerungssystem. Benutzer können das Modell HF1 über die MyDyson-App auf ihrem Smartphone steuern. Dies ermöglicht es, das Gerät ein- oder auszuschalten, Timer einzustellen und individuelle Zeitpläne zu erstellen, selbst wenn man sich nicht im Raum befindet. Eine Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Der HF1 ist mit einem intelligenten Thermostat ausgestattet, das die Raumtemperatur kontinuierlich überwacht. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, reduziert oder erhöht das Gerät automatisch die Leistung, was für Energieeffizienz sorgt. Zur Ausrichtung des Luftstroms kann das Gerät in Winkeln von 15, 40 und 70 Grad oszillieren.

Geräuscharmer Betrieb und Sicherheitsmaßnahmen

Dieses für Schlafzimmer und Arbeitszimmer konzipierte Modell arbeitet mit einem sehr niedrigen Geräuschpegel. Insbesondere im nächtlichen "Sleep"-Modus liegt der Geräuschpegel bei nur 26 Dezibel, was selbst empfindliche Schläfer nicht stört. Gleichzeitig ist das Gerät mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, falls es umkippen sollte.

Es ist erwähnenswert, dass der Dyson HF1 im Kühlmodus nicht wie eine Klimaanlage funktioniert; er senkt die Lufttemperatur nicht künstlich, sondern sorgt durch einen starken Luftstrom für Zirkulation. Im Heizmodus kann die Metallabdeckung an der Vorderseite des Geräts leicht warm werden, daher ist bei der Verwendung Vorsicht geboten.

Mit einem Gewicht von weniger als 3 Kilogramm (ca. 2,7 kg) und einer Höhe von 58 Zentimetern ist dieses Gerät sehr mobil. Es lässt sich leicht von einem Raum in den anderen transportieren und nimmt im Innenraum kaum Platz weg. Derzeit wird dieses Smart-Gerät auf dem internationalen Markt für etwa 499 Dollar gehandelt.