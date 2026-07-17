NASA beginnt mit der Montage der SLS-Rakete für historische Mondmission

Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat mit der Montage der massiven Space Launch System (SLS)-Rakete für die Artemis III-Mission begonnen, die darauf abzielt, die Menschheit wieder auf die Mondoberfläche zu bringen. Dieser Prozess, der im Kennedy Space Center gestartet wurde, soll eine neue Ära der Weltraumforschung einläuten. Nach Abschluss der Vorbereitungen für die Artemis II-Mission haben die Ingenieure ihren Fokus auf die dritte Stufe verlagert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit haben Spezialisten im Vehicle Assembly Building (VAB) mit der Installation der ersten Segmente des linken Feststoffraketen-Boosters begonnen. Die restlichen Teile, die im Juni per Bahn geliefert wurden, werden derzeit überprüft und mit speziellen Schutzschichten versehen. Anschließend werden alle Elemente schrittweise auf der mobilen Startplattform montiert. Es ist erwähnenswert, dass diese Plattform basierend auf den Erfahrungen früherer Missionen modernisiert wurde.

Technische Verbesserungen und Tests

Die Montagearbeiten an der Kernstufe der Rakete laufen ebenfalls auf Hochtouren. Während der Haupttank im Mai mit der Triebwerkssektion verbunden wurde, trafen im Juni die ersten beiden RS-25-Triebwerke im Weltraumzentrum ein. Sobald die restlichen zwei Triebwerke eingetroffen sind, wird die Kernstufe vollständig montiert und in das Gesamtsystem integriert. NASA-Spezialisten überprüfen die Zuverlässigkeit jedes Details mehrfach.

Gleichzeitig wurden wichtige Schritte bei der Vorbereitung des Orion-Raumschiffs unternommen. Die Ingenieure haben die Installation des Hitzeschilds abgeschlossen. Dieser Schild besteht aus 186 Blöcken aus Avcoat-Material. Basierend auf den Daten der Artemis I-Mission wurde das Design des Schildes verbessert, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre erhöht.

Ein Schritt in die Zukunft: Artemis III und IV

Als integraler Bestandteil der Vorbereitungen finden monatlich groß angelegte Übungen im Rocco Petrone Launch Control Center statt. Die Teams proben die Betankung der Rakete und die letzten 10 Minuten des Countdowns vor dem Start. Solche Proben dienen dazu, potenzielle Fehler während des tatsächlichen Starts auf Null zu reduzieren.

Laut NASA-Plan wird die Artemis III-Mission voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden. Während dieses Fluges wird die Orion-Besatzung Tests zur Annäherung und Kopplung mit kommerziellen Mondlandemodulen im niedrigen Erdorbit durchführen. Diese Technologien bilden die Grundlage für die Artemis IV-Mission, die für 2028 geplant ist und eine direkte Landung von Astronauten auf der Mondoberfläche vorsieht.

Laut ixbt.com ist dieses Projekt nicht nur für die USA, sondern für die gesamte globale Raumfahrtindustrie von strategischer Bedeutung. Die SLS-Rakete ist derzeit das leistungsstärkste Raketensystem der Welt und soll ein zentrales Glied in den Plänen der Menschheit für Marsmissionen sein.