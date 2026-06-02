Geely Monjaro behält Führung: Markenumsatz in Russland stark gestiegen

Geely baut seine Position auf dem russischen Markt weiter aus. Der Mai war für die Marke der bisher erfolgreichste Monat des Jahres – innerhalb eines Monats kauften Russen 6.836 Fahrzeuge. Die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn verkauften Autos überstieg 29.000. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Zahlen ermöglichten es der Marke Geely, den vierten Platz unter allen Herstellern auf dem russischen Automobilmarkt zu belegen. Sowohl etablierte Modelle als auch kürzlich eingeführte Neuheiten trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei.

Unternehmensdaten zufolge sind Modelle wie Geely Monjaro, Cityray und Atlas weiterhin sehr gefragt. Auch der neue Kompakt-Crossover Geely Coolray, der Mitte April debütierte, sowie das Hybridmodell Geely EX5 EM-i stoßen auf großes Kundeninteresse.

Derzeit umfasst das Modellangebot der Marke in Russland acht Fahrzeuge: die Limousine Preface, die Crossover Cityray, Atlas, Okavango und Monjaro sowie das Elektroauto EX5 und den Hybrid EX5 EM-i. Erwähnenswert ist, dass ab Juni die Markteinführung der Modelle Volga K50, Volga K40 und Volga C50 erwartet wird, die als Klone dieser Modelle gelten.