Geely Monjaro behält Führung: Markenumsatz in Russland stark gestiegen

·58·Auto
Geely Monjaro behält Führung: Markenumsatz in Russland stark gestiegen

Geely baut seine Position auf dem russischen Markt weiter aus. Der Mai war für die Marke der bisher erfolgreichste Monat des Jahres – innerhalb eines Monats kauften Russen 6.836 Fahrzeuge. Die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn verkauften Autos überstieg 29.000. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese Zahlen ermöglichten es der Marke Geely, den vierten Platz unter allen Herstellern auf dem russischen Automobilmarkt zu belegen. Sowohl etablierte Modelle als auch kürzlich eingeführte Neuheiten trugen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei.

Unternehmensdaten zufolge sind Modelle wie Geely Monjaro, Cityray und Atlas weiterhin sehr gefragt. Auch der neue Kompakt-Crossover Geely Coolray, der Mitte April debütierte, sowie das Hybridmodell Geely EX5 EM-i stoßen auf großes Kundeninteresse.

Derzeit umfasst das Modellangebot der Marke in Russland acht Fahrzeuge: die Limousine Preface, die Crossover Cityray, Atlas, Okavango und Monjaro sowie das Elektroauto EX5 und den Hybrid EX5 EM-i. Erwähnenswert ist, dass ab Juni die Markteinführung der Modelle Volga K50, Volga K40 und Volga C50 erwartet wird, die als Klone dieser Modelle gelten.

GeelyGeely MonjaroAutomobilmarktGeely CoolrayChinesische Autos
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Siemens wird Partner der Autocar Awards 2026Heute, 07:56Neuer Westfield-Eigentümer plant Werkseröffnung in DeutschlandHeute, 06:00Leapmotor B05: Neues E-Auto mit 480 km Reichweite zum günstigen PreisHeute, 05:57Stellantis und JLR Partnerschaft: Neue Strategie für den US-MarktHeute, 04:58Welches Auto wurde in vier Monaten in Usbekistan am häufigsten produziert?Heute, 04:49Völlig neuer Audi Q7 nach 11 Jahren erstmals vorgestelltHeute, 04:25
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Auto nachrichten

Der Papst fährt ein neues Elektroauto, Ferrari-Aktien stürzen ab (Video)
Bekannte Marke plant Automobilproduktion in Usbekistan
BYD stellt sein neues Flaggschiff-Crossover-Modell Hiace 08 vor
BYD Yuan Plus der dritten Generation wird am 21. Mai vorgestellt
850 PS starker gepanzerter Pickup Rezvani Fortress vorgestellt
Zeekr nicht mehr führend: Chinas intelligenteste Autos bekannt gegeben
Hongqi Guoya: Luxuslimousine als Konkurrent zur Mercedes-Maybach S-Klasse
Nachfrage nach RAM-Pickups in Russland sprunghaft angestiegen: Verkaufsvolumen um 121 Prozent gewachsen