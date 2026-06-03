Marke Volga investiert 60 Milliarden Rubel in Lokalisierung

Das Projekt zur Wiederbelebung der Marke Volga tritt in eine neue Phase ein. Im Rahmen eines 10-jährigen Sonderinvestitionsvertrags mit dem russischen Ministerium für Industrie und Handel plant Passenger Light Automobiles (PLA), mindestens 60 Milliarden Rubel für die Lokalisierung der Modellpalette bereitzustellen. Ixbt.com berichtet .

Aktuell umfasst die Modellpalette die Crossover K40 und K50 sowie die Limousine C50. Alle Modelle basieren auf den Plattformen Geely Atlas, Geely Monjaro und Geely Preface. Die Produktion wurde in Nischni Nowgorod in einem Werk aufgenommen, das zuvor Fahrzeuge von Volkswagen und Skoda montierte; die Jahreskapazität liegt bei 110.000 Autos.

Das Projekt zielt darauf ab, über die SKD-Montage hinauszugehen und die Fertigung von Verbrennungsmotoren und Automatikgetrieben zu meistern. Das Unternehmen plant, eigene Ingenieurlösungen zu entwickeln und eine lokale Zulieferbasis aufzubauen.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Investitionen angesichts des Projektumfangs und des Lokalisierungsgrads die angekündigten 60 Milliarden Rubel deutlich übersteigen könnten. In den Autohäusern warten bereits Hunderte fertige Fahrzeuge auf den Verkaufsstart.