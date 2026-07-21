Gündoğan nennt Rodri den besten Spieler der WM 2026

Der ehemalige deutsche Nationalspieler İlkay Gündoğan hat Rodri, der eine entscheidende Rolle beim Weltmeistertitel Spaniens spielte, besonders hervorgehoben. Seiner Meinung nach war der Spanier der beste Spieler der WM 2026.

Gündoğan gratulierte Rodri in den sozialen Medien zum Titel und betonte, dass er während des gesamten Turniers erneut Weltklasse-Niveau gezeigt habe.

„Für mich war er der Beste des Turniers“

Gündoğan äußerte sich lobend über seinen ehemaligen Teamkollegen und würdigte dessen Einfluss auf das spanische Spiel.

„Natürlich möchte ich auch Rodri gratulieren! Er hat wieder einmal seine Weltklasse unter Beweis gestellt. Für mich war er der beste Spieler dieses Turniers“, schrieb Gündoğan.

Da beide Spieler zuvor auf Vereinsebene zusammengespielt haben, kennt Gündoğan Rodris Fähigkeiten, sein taktisches Verständnis und seinen Einfluss auf das Team sehr gut.

Rodri kam in allen Spielen Spaniens zum Einsatz

Während der WM 2026 bestritt Rodri alle acht Spiele der spanischen Nationalmannschaft.

Er übernahm eine Schlüsselrolle bei der Ballkontrolle im Mittelfeld, dem Einleiten von Angriffen und dem Unterbinden gegnerischer Konter. Das Spieltempo und die Balance Spaniens hingen maßgeblich von seinen Aktionen ab.

Auch wenn Rodri nicht immer durch Tore oder Vorlagen glänzte, blieb er einer der wichtigsten Akteure im taktischen System der Mannschaft.

Spanien besiegte Argentinien im Finale

Das entscheidende Spiel der Weltmeisterschaft fand zwischen den Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien statt.

In der regulären Spielzeit fielen keine Tore. Ein einziger Treffer in der Verlängerung sicherte Spanien den 1:0-Sieg.

Damit wurde Spanien zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister. Den ersten Titel holte das Team bei der WM 2010.

Die zentrale Kraft im Mittelfeld

Rodris größte Stärken waren seine Spielintelligenz, seine Ballsicherheit unter Druck und seine Fähigkeit, Räume für seine Mitspieler zu schaffen.

Er fungierte als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff und nahm eine zentrale Rolle im taktischen Plan des Trainers ein.

Laut Gündoğan machten genau diese Konstanz und der Einfluss auf das Team Rodri zum besten Spieler des Turniers.

Eine weitere große Anerkennung für Rodri

Viele Spieler trugen zum Titelgewinn Spaniens bei. Gündoğan hob jedoch Rodri besonders hervor und würdigte dessen harte Arbeit sowie seine unauffälligen, aber spielentscheidenden Aktionen.

Spanien holte den Pokal, und Rodri bewies erneut, dass er zu den besten Mittelfeldspielern des Weltfußballs gehört.