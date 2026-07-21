Manchester United überholt Arsenal im Rennen um Manu Koné

Der englische Verein Manchester United hat sich intensiv in den Kampf um den Mittelfeldspieler von Roma und der französischen Nationalmannschaft, Manu Koné, eingeschaltet, um seine Zentrale zu verstärken. Aktuell liegen die „Red Devils“ im Rennen um den Spieler einen Schritt vor ihrem Hauptkonkurrenten, dem Londoner FC Arsenal. Dies berichtet Goal.com berichtet. meldet.

Laut Informationen der Zeitung L'Equipe ist der 25-jährige Mittelfeldspieler bereit für ein neues Kapitel in seiner Karriere und möchte sich in der englischen Premier League beweisen. Die Führung von Manchester United hat Koné als zentrales Transferziel für die Zeit nach der Weltmeisterschaft 2026 ins Auge gefasst. Der Spieler selbst steht einem Wechsel in den Norden Englands positiv gegenüber.

Wettbewerb zwischen den Premier-League-Klubs

Obwohl Arsenal bereits seit Monaten mit dem ehemaligen Spieler von Toulouse verhandelt, haben das Angebot und das Projekt von Manchester United beim Spieler derzeit mehr Interesse geweckt. Für den Klub aus dem Old Trafford zählt Manu Koné zu den Prioritäten auf dem Transfermarkt. Auch wenn der italienische Verein Inter Interesse bekundet hat, ziehen die finanzielle Stärke und das Prestige der Premier League den französischen Mittelfeldakteur stärker an.

Während seiner zwei Spielzeiten in der italienischen Hauptstadt absolvierte Manu Koné 82 Pflichtspiele für die Roma. Er trug maßgeblich dazu bei, dass das Team in der Serie A mit 73 Punkten den dritten Platz belegte. Nun strebt er danach, sein Niveau weiter zu steigern und mit einem Top-Klub um Titel zu kämpfen.

Transferdetails und Erwartungen

Die Führung von Manchester United plant, bei diesem Transfer keine übereilten Schritte zu unternehmen und keine überhöhten Summen für den Spieler auszugeben. Dennoch steht Koné ganz oben auf der Wunschliste des Klubs. Der Spieler wünscht sich eine möglichst schnelle Entscheidung über seine Zukunft, wenngleich das Transferfenster nach der Weltmeisterschaft gewisse Komplexitäten mit sich bringen könnte.

Dieser Transfer ist zweifellos spannend, da physisch robuste und technisch versierte Mittelfeldspieler wie Manu Koné sich schnell an den intensiven Spielstil der Premier League anpassen können. Sollte der Deal zustande kommen, gewinnt Manchester United einen zuverlässigen Akteur, der im Mittelfeld ein hohes Arbeitspensum bewältigen kann.