Archer Aviation, ein führendes Unternehmen im Bereich der Luftfahrttechnologie, hat in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungs-Startup Anduril das neue Thunder-Fluggerät für vertikale Starts und Landungen (VTOL) vorgestellt. Das auf der Farnborough Airshow in Großbritannien präsentierte Gerät soll neue Möglichkeiten nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für die Geschäftslogistik eröffnen. Laut Ixbt.com handelt es sich bei diesem Projekt um eine hybride Lösung zwischen städtischen Lufttaxis und militärischen Konvertoplanen. Dies berichtet Ixbt.com als Nachricht.

Das Hauptmerkmal des Thunder-Geräts liegt in seinem Antrieb. Während das frühere Midnight-Lufttaxi von Archer rein elektrisch betrieben wurde, verfügt das neue Thunder-Modell über ein serielles Hybridsystem. Der darin enthaltene Verbrennungsmotor erzeugt Energie für die Elektromotoren. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Flugreichweite erheblich zu erhöhen, was für Langstreckenmissionen von entscheidender Bedeutung ist.

Verbindung von militärischen und kommerziellen Zielen

Anduril beschreibt dieses Gerät als ein vollautonomes bewaffnetes VTOL-Fluggerät. Die erste Version ist für unbemannte Aufgaben und die Zusammenarbeit mit bemannten Flugzeugen konzipiert. Archer-Vertreter betonten jedoch, dass in naher Zukunft auch eine kommerzielle Version der Plattform der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dies unterstreicht das breite Einsatzspektrum der Technologie.

Thunder beschränkt sich nicht nur auf den militärischen Bereich. Die Entwickler planen, das Gerät in folgenden Bereichen einzusetzen:

Fracht- und Logistikdienste;

Schnelle Lieferung in schwer zugängliche Gebiete;

Fernoperationen über große Distanzen;

Hilfeleistung in Notfällen.

Derzeit steht der Lufttaxi-Markt vor gewissen finanziellen Herausforderungen, da in vielen Ländern die notwendigen Genehmigungen für kommerzielle Flüge noch nicht erteilt wurden. Beispielsweise meldete Archer für das erste Quartal 2026 einen Verlust von 217,7 Millionen Dollar. Daher könnte der Einstieg des Unternehmens in den Verteidigungssektor und der Wechsel zu Hybridtechnologien strategisch gerechtfertigt sein.

Für Länder mit bergigen und weitläufigen Gebieten, wie etwa Usbekistan, könnten solche hybriden VTOL-Geräte in Zukunft von großer Bedeutung sein. Im Gegensatz zu rein elektrischen Geräten ermöglichen Hybridsysteme einen längeren und effizienteren Betrieb in Regionen mit begrenzter Infrastruktur. Diese Partnerschaft zwischen Archer und Anduril ist ein wichtiger Schritt, von dem erwartet wird, dass er eine neue Ära in der Luftfahrtindustrie einleitet.