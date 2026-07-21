Der französische Club Paris Saint-Germain hat seine Pläne für eine Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldtalents Ayyoub Bouaddi vom OSC Lille aufgegeben. Der marokkanische Nationalspieler, der als eines der vielversprechendsten jungen Talente Europas gilt, wird nun hauptsächlich von den spanischen Giganten Real Madrid und Barcelona umworben. Diese Entscheidung dürfte das Kräfteverhältnis auf dem Transfermarkt erheblich verändern, berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen der Zeitung L'Equipe hat die Führung des Pariser Clubs den Kader unter Luis Enrique analysiert und betrachtet die Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers nicht mehr als Priorität. Obwohl sich die PSG-Verantwortlichen zu Saisonbeginn für die Ablösesumme und die Konditionen des Spielers interessierten, entschieden sie sich letztlich für eine strategische Neuausrichtung.

Die neue Strategie der Pariser

Hinter der Entscheidung von PSG steht der Wunsch, den eigenen Nachwuchsspielern und vorhandenen Talenten mehr Chancen zu geben. Insbesondere ist die Führung mit den Vertragsverlängerungen von Spielern wie Senny Mayulu, Fabián Ruiz und Lucas Beraldo sowie der wachsenden Rolle von Talenten wie Désiré Doué zufrieden. Der Club bevorzugt es, durch interne Ressourcen zu wachsen.

Ayyoub Bouaddi bleibt einer der begehrtesten Spieler seines Alters. Sein glänzender Auftritt bei der Weltmeisterschaft hat die Aufmerksamkeit der führenden europäischen Scouts auf sich gezogen. Obwohl bisher noch keine offiziellen Angebote von Real Madrid oder Barcelona vorliegen, dürfte der Ausstieg von PSG aus dem Rennen die Verhandlungen für die spanischen Clubs deutlich erleichtern.

Laut Goal.com hat Bouaddi als Eigengewächs der Lille-Akademie einen besonderen Rekord in der französischen Liga aufgestellt. Er wurde zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Ligue 1, der 50 Einsätze absolvierte, und übertraf damit die Bestmarke des legendären Eden Hazard. Dieser Wert zeugt von der für sein Alter erstaunlichen Reife und Konstanz des jungen Mittelfeldspielers.

Bouaddi, der mit der marokkanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 das Viertelfinale erreichte, kam in fünf Spielen zum Einsatz. Er wurde als zweitjüngster Spieler in der Geschichte des Turniers registriert, der in einem Viertelfinale in der Startelf stand (nur Pelé war jünger). Die Erfahrung bei einem solch prestigeträchtigen Turnier wird seinen Marktwert zweifellos weiter steigern.

Experten bewerten Bouaddi als strategisches Asset des modernen Fußballs. Sein technisches Potenzial und seine Übersicht auf dem Platz entsprechen voll und ganz den Anforderungen von Top-Clubs. Nun wird erwartet, dass Real Madrid und Barcelona im Sommer-Transferfenster um dieses Talent konkurrieren werden, da das Fehlen eines finanziell potenten Rivalen wie PSG eine gewisse Kontrolle über die Ablösesumme ermöglicht.