Deutschlands erfolgreichster Verein, der FC Bayern München, konnte den laufenden Vertrag mit einem seiner vielseitigsten und fleißigsten Spieler, dem österreichischen Nationalspieler Konrad Laimer, erfolgreich verlängern. Nach monatelangen, komplexen Verhandlungen haben sich beide Seiten schließlich geeinigt, und der Spieler bleibt dem Münchner Verein erhalten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 29-jährige Allrounder hat sich verpflichtet, für weitere drei Spielzeiten in der Allianz Arena aufzulaufen. Diese Einigung beendet die lang anhaltende administrative Ungewissheit rund um den Verein. Obwohl die Verhandlungen zwischenzeitlich festgefahren waren, konnte nach gegenseitigen Zugeständnissen ein Durchbruch erzielt werden.

Verhandlungsschwierigkeiten und die scharfe Reaktion von Uli Hoeneß

Der Verhandlungsprozess war nicht einfach, was vor allem an der strengen Gehaltspolitik des Vereins lag. Im Mai äußerte sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß scharf zu den Gehaltsforderungen des Spielers. Er erklärte offen, dass er Konrad Laimers Arbeit zwar schätze, er aber nicht auf dem Niveau der bestbezahlten Stars des Vereins sei.

In einem Interview mit DAZN betonte Hoeneß: „Ich schätze Conny, er arbeitet großartig, aber er ist nicht Diego Maradona. Spieler wie er müssen verstehen, dass es im Verein klare Gehaltsobergrenzen gibt, unabhängig von ihrer Rolle im Kader. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber er ist eben nicht Harry Kane.“ Diese Aussage spielte in der Endphase der Verhandlungen eine entscheidende Rolle.

Konrad Laimer bewies seinen Wert erneut nach einer glänzenden Leistung bei der Weltmeisterschaft. Im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft bestritt er alle Spiele bis zum Achtelfinale, ohne eine einzige Minute zu verpassen. Seine körperliche Verfassung und Ausdauer überzeugten das Trainerteam des FC Bayern erneut davon, ihn unbedingt im Verein halten zu müssen.

Über den neuen Vertrag sprechend, betonte der Spieler selbst, dass er in München glücklich sei. „Das Trikot des FC Bayern zu tragen, ist für mich eine besondere Ehre. Ich fühle mich in München sehr wohl und genieße es, für dieses Team zu spielen. Ich kann der Mannschaft auf verschiedenen Positionen helfen und bin bereit, jede Sekunde alles zu geben“, sagt Konrad Laimer.

Auch Sportdirektor Christoph Freund verbarg seine Zufriedenheit über die Einigung nicht. Ihm zufolge wird Laimer nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz geschätzt, sondern auch für seine Führungsqualitäten in der Kabine. Er gilt als Vorbild, das niemals aufhört zu kämpfen und ständig an sich arbeitet.

Für den FC Bayern ist dieser Vertrag von strategischer Bedeutung. Den in Salzburg geborenen Mittelfeldspieler ablösefrei oder zu einem niedrigen Preis ziehen zu lassen, hätte eine große Lücke in den taktischen Schemata des Teams hinterlassen können. Letztlich senkte der Spieler seine finanziellen Forderungen leicht, und der Verein behielt sein wichtiges „Arbeitstier“.