Tolaganovs Tor in der 90. Minute rettet Usbekistan U20 vor der Niederlage

Die usbekische U20-Nationalmannschaft bestritt ihr zweites Testspiel im Rahmen eines Trainingslagers in Jordanien. Die Jugendauswahl unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullayev erreichte ein 1:1-Unentschieden gegen ihre jordanischen Altersgenossen.

Der eingewechselte Davron Tolaganov bewahrte das usbekische Team vor der Niederlage. Er traf in der 90. Minute zum Endstand der Partie.

Ausgleich in letzter Minute

Im Testspiel führte die jordanische U20-Mannschaft lange Zeit. Die usbekischen Junioren kämpften jedoch bis zum Schlusspfiff und nutzten ihre Chance in den letzten Minuten.

Davron Tolaganov erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 1:1-Unentschieden für Usbekistan U20. Er stand nicht in der Startelf, kam aber von der Bank und beeinflusste das Spielgeschehen entscheidend.

Freundschaftsspiel

Jordanien U20 — Usbekistan U20 — 1:1

Tor: Davron Tolaganov, 90.

Usbekistans Startaufstellung

Jamoliddin Rahmatullayev begann die Partie mit folgenden Spielern:

Shokirov, Rasuljonov, Bahodirxonov, Ermanov, Jumadillayev, Fayzullayev, Najmiddinov, Saydaliyev, Dilshodbekov, Erimbetov und Aliyev.

Auf der Bank saßen Rustamjonov, Odinayev, Shorahmedov, Abduganiyev, Abdusattarov, Tolaganov, Soliyev, Tojiboyev, Olimov, Fayzullayev, Zakirjonov und Hakimov.

Das Trainingslager bietet die Chance, junge Spieler zu testen

Das Trainingslager in Jordanien ermöglicht es dem Trainerstab der usbekischen U20, das Potenzial verschiedener Spieler zu bewerten, neue taktische Lösungen zu erproben und den Konkurrenzkampf im Kader zu stärken.

In Testspielen sind neben dem Ergebnis auch die körperliche Verfassung der Spieler, das gegenseitige Verständnis und das Verhalten unter Druck von großer Bedeutung.

Im Spiel gegen Jordanien kämpfte die usbekische Jugendauswahl bis zur letzten Minute und entging der Niederlage. Das späte Tor von Davron Tolaganov war das wichtigste Ereignis des zweiten Testspiels im Rahmen des Trainingslagers.