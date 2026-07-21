Lionel Messi äußert sich erstmals nach der Niederlage im WM-Finale 2026

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Lionel Messi äußert sich erstmals nach der Niederlage im WM-Finale 2026

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat nach der schmerzhaften Niederlage gegen Spanien im Finale der WM 2026 seine Gefühle geteilt. Der legendäre Stürmer wandte sich über soziale Medien an die Fans und gab zu, dass das Verpassen der Chance, zum zweiten Mal in Folge Weltmeister zu werden, ein schwerer Schlag für ihn sei. Dies berichtet Goal.com .

Im entscheidenden Spiel im MetLife Stadium unterlag Argentinien Spanien in der Verlängerung. Der 39-jährige Messi betonte auf seiner Instagram-Seite, dass es lange dauern werde, die durch diese Niederlage verursachte Wunde zu heilen. Dennoch verbarg er nicht seinen Stolz auf die Leistungen und das Spiel seiner Mannschaft in den letzten vier Jahren.

„Diese Wunde wird schwer zu schließen sein“

Nachdem der Star von Inter Miami an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilgenommen und einen historischen Meilenstein gesetzt hatte, legte er seinen persönlichen Schmerz beiseite, um den Fans zu danken, die nach Nordamerika gereist waren. Während des gesamten Turniers war die Verbundenheit zwischen der „Albiceleste“ und ihren treuen Anhängern die größte Stärke des Teams.

„Der Schmerz ist sehr groß und es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde heilt. Aber ich werde auch all die guten Erinnerungen bewahren. Wir haben bis zum Ende gekämpft, das Schicksal der Spiele gewendet und die Unterstützung eines ganzen Landes gespürt. Genau diese Einheit und unsere harte Arbeit haben uns wieder zu einer der besten Mannschaften der Welt gemacht“, schrieb Lionel Messi.

Laut dem Kapitän ist es schwierig, das heute erreichte Ergebnis vollständig zu erfassen und zu würdigen, aber die Tatsache, dass die argentinische Nationalmannschaft zweimal hintereinander das WM-Finale erreicht hat, ist an sich schon ein großer Erfolg. Er fügte hinzu, dass er stolz darauf sei, sein Volk erneut vereint zu haben.

Zum Abschluss seiner Nachricht zeigte Lionel Messi auch Respekt gegenüber dem Gegner. „Vielen Dank von ganzem Herzen für all die Glückwünsche und Nachrichten. Ich gratuliere auch der spanischen Nationalmannschaft zur Meisterschaft“, schloss der argentinische Fußballer.

Es sei daran erinnert, dass dieses Turnier voraussichtlich der letzte große Wettbewerb in Messis Karriere sein wird. Seine aufrichtigen Worte nach dem Finale haben in der weltweiten Fußballgemeinschaft und bei den Fans ein großes Echo ausgelöst.

Lionel MessiArgentinienWM 2026SpanienFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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