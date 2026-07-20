Lionel Messi in der Kritik: Details zum kontroversen Vorfall im WM-Finale

Das WM-Finale im MetLife Stadium in den USA wird nicht nur wegen des Sieges der spanischen Nationalmannschaft in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen eines skandalösen Vorfalls um Lionel Messi. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft geriet in die Kritik, weil er während eines Zusammenstoßes mit dem gegnerischen Verteidiger Marc Cucurella vom Schiedsrichter eine Rote Karte forderte. Dies berichtet Goal.com .

In der hitzigen Phase der Begegnung wurde der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez nach seiner zweiten Gelben Karte für ein hartes Einsteigen gegen Pau Cubarsi des Feldes verwiesen. Danach stieg die Nervosität auf dem Platz, und es kam zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Lionel Messi und Marc Cucurella. Die Fernsehkameras fingen ein, wie Messi den Schiedsrichter dazu drängte, seinen Gegner vom Platz zu stellen.

Regeln und unerwartete Forderungen

Wie Goal.com berichtet, versuchte Lionel Messi, seinen Gegner unter Berufung auf ein neues Reglement für die Weltmeisterschaft 2026 bestrafen zu lassen. Laut dieser Regel kann die Kommunikation mit einem Gegner bei verdecktem Mund zu strengen Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Roten Karte, führen. Zuvor war Miguel Almiron im Turnier genau aus diesem Grund vom Platz gestellt worden.

Diese Situation verärgerte den ehemaligen Spieler und jetzigen ITV-Experten Lee Dixon. Der ehemalige Verteidiger des FC Arsenal bezeichnete Messis Verhalten als "kindisch". Seiner Meinung nach widerspricht es dem Sportsgeist, wenn ein Spieler von solch einem Format versucht, den Schiedsrichter zu beeinflussen, um einen Gegner vom Platz zu bekommen.

"Wenn für solche Situationen Karten gegeben werden, verliert der Fußball seinen Reiz. Man muss nicht so ein 'Baby' sein, um jemanden vom Platz stellen zu lassen, das ist einfach lächerlich", betonte Lee Dixon während der Live-Übertragung. Seine Worte lösten in den sozialen Medien große Diskussionen unter Fußballfans aus.

Spaniens Sieg und die Unruhen nach dem Spiel

Trotz aller Kontroversen bewies die spanische Nationalmannschaft ihre Überlegenheit und gewann die prestigeträchtigste Trophäe der Fußballwelt. In der 106. Minute erzielte der eingewechselte Ferran Torres das einzige Tor und bescherte der "La Roja" den zweiten Weltmeistertitel ihrer Geschichte.

Auch nach Spielende beruhigten sich die Gemüter nicht. Es kam zu einer Massenkeilerei zwischen dem Argentinier Leandro Paredes und den spanischen Spielern Eric Garcia und Gavi. Infolgedessen sah sich der Schiedsrichter gezwungen, auch Leandro Paredes die Rote Karte zu zeigen. Diese Niederlage war für Argentinien sowohl psychisch als auch disziplinarisch ein schwerer Schlag.

Dieses Finale wird als eines der umstrittensten Spiele in der Karriere von Lionel Messi in die Geschichte eingehen. Obwohl er achtfacher Gewinner des Ballon d'Or ist, warf sein Verhalten auf dem Platz selbst bei seinen treuesten Fans Fragen auf.