Xiaomi präsentiert den neuen erschwinglichen Mijia Electric Shaver mit 90 Tagen Akkulaufzeit

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi baut sein Ökosystem an Haushaltsgeräten weiter aus. Diesmal hat das Unternehmen den Mijia Electric Shaver der nächsten Generation für Männer vorgestellt, der hohe Leistung mit einem erschwinglichen Preis kombiniert. Das Gerät zieht nicht nur durch sein kompaktes Design, sondern auch durch seine technischen Möglichkeiten die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von Ixbt.com ist das neue Modell derzeit in der Crowdfunding-Phase auf der Xiaomi Youpin-Plattform erhältlich. Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine innovative Ringgriff-Konstruktion. Diese Technologie hilft dabei, die Barthaare präzise zu den Klingen zu führen und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Haare selbst an schwierigen Stellen des Gesichts zurückbleiben, erheblich.

Hohe Geschwindigkeit und intelligentes System

Der Mijia Electric Shaver ist mit einem dreifachen Doppelklingensystem ausgestattet. Der Hochgeschwindigkeitsmotor im Inneren des Geräts erreicht bis zu 5 Millionen Schnittbewegungen pro Minute. Diese Leistung beschleunigt den Rasiervorgang erheblich und beugt Hautirritationen vor. Die Ingenieure von Xiaomi betonen, dass diese Konstruktion unangenehme Probleme wie das Einklemmen oder Ausreißen von Haaren verhindert.

Zudem verfügt der Rasierer über ein intelligentes adaptives Energiemanagementsystem. Diese Funktion passt die Motorgeschwindigkeit automatisch an die Dicke und Dichte des Bartes an. Dies spart Energie und sorgt gleichzeitig für eine individuelle Anpassung an jeden Nutzer.

Autonomie und Schutz

Einer der stärksten Aspekte des neuen Gadgets ist sein Akku. Einmal vollständig aufgeladen, kann das Gerät bis zu 90 Tage im autonomen Modus betrieben werden. Damit ist es der ideale Begleiter für lange Reisen. Der Nutzer muss sich fast drei Monate lang keine Gedanken über das Ladegerät machen.

Auch auf Hygiene und Langlebigkeit wurde besonderer Wert gelegt. Das Gehäuse des Mijia Electric Shaver ist nach dem IPX7-Standard wassergeschützt. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Rasierer nach Gebrauch einfach unter fließendem Wasser zu reinigen. Zudem ist das Gerät sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur bestens geeignet.

Derzeit wird das neue Produkt im Rahmen einer Aktion für etwa 30 Dollar angeboten. Nach Beginn der Hauptverkaufsphase wird ein Einzelhandelspreis von 35 Dollar erwartet. Angesichts der Beliebtheit von Xiaomi-Produkten auf dem usbekischen Markt ist davon auszugehen, dass dieses Modell bald im lokalen Einzelhandel erhältlich sein wird.