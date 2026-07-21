Hat Guardiola Italien eine Absage erteilt? Die Chancen sinken

Der italienische Fußballverband plante, die „Squadra Azzurra“ durch die Verpflichtung von Pep Guardiola als Nationaltrainer aus der Krise zu führen. Nach Verhandlungen in Barcelona heißt es jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der spanische Fachmann das Angebot annimmt, stark gesunken ist.

Laut La Gazzetta dello Sport hat es Guardiola derzeit nicht eilig, ins Trainergeschäft zurückzukehren. Sein Hauptziel ist es, sich für eine Weile vom Arbeitsdruck zu distanzieren und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Maldini traf sich mit Guardiola in Barcelona

Paolo Maldini, der technische Direktor des italienischen Fußballverbandes, reiste am vergangenen Wochenende nach Barcelona, um persönlich mit Guardiola zu verhandeln.

Bei dem Treffen wurde die Möglichkeit erörtert, den spanischen Experten als Nachfolger von Gennaro Gattuso zu verpflichten und die italienische Nationalmannschaft im Rahmen eines langfristigen Projekts neu aufzubauen.

Die Verbandsvertreter setzten große Hoffnungen in Guardiolas Fußballphilosophie, seine Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, und sein Potenzial, den Spielstil der Mannschaft grundlegend zu verändern.

Das Treffen änderte nichts an seiner Entscheidung

Der Quelle zufolge mag der von Maldini präsentierte Plan bei Guardiola zwar Interesse geweckt haben, aber er hat seine aktuelle Haltung nicht geändert.

„Manchester City“ Nach seinem Abschied vom Verein äußerte der Experte den Wunsch, sich eine Zeit lang vom Fußball fernzuhalten. Bevor er einen neuen Verein oder eine Nationalmannschaft übernimmt, möchte er sich ausruhen, Zeit mit seiner Familie verbringen und dem ständigen Druck entfliehen.

Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass Guardiola in naher Zukunft zusagt, egal wie ernst das Angebot der italienischen Seite auch sein mag.

Krise in Italien verschärft sich

Die italienische Nationalmannschaft hat sich für drei Weltmeisterschaften in Folge – 2018, 2022 und 2026 – nicht qualifizieren können.

Ein solches Ergebnis war ein schwerer Schlag für den Fußball eines Landes, das viermaliger Weltmeister ist. Der Verband ist nun der Ansicht, dass nicht nur ein Trainerwechsel notwendig ist, sondern das gesamte System der Nationalmannschaft neu aufgebaut werden muss.

Im Rahmen des neuen Projekts ist es das Ziel, den Kader zu verjüngen, einen modernen Spielstil einzuführen und Italien wieder zu einem der Hauptanwärter auf große Turniere zu machen.

Die Option Guardiola ist nicht völlig vom Tisch

Die Publikation schloss nicht aus, dass sich Guardiolas Meinung später ändern könnte. In der aktuellen Situation wird die Wahrscheinlichkeit, dass er zustimmt, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren, jedoch als sehr gering eingeschätzt.

Daher wird der Verband auch andere Kandidaten in Betracht ziehen müssen. Die Option Guardiola bleibt eine Wunschlösung, aber Italien kann keine Zeit verlieren – der Prozess des Neuaufbaus der Mannschaft muss bald beginnen.