Toyota Alphard und Vellfire aktualisiert: Komfortablere und günstigere Hybridversionen

Toyota hat seine beliebten Minivans Alphard und Vellfire für den japanischen Markt aktualisiert. Während das Exterieur weitgehend unverändert bleibt, wurde die Modellpalette um neue Ausstattungsvarianten erweitert und die technische Ausstattung deutlich verbessert. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten berichtet.

Das Modell Alphard erhält nun eine neue PHEV Z-Ausstattung. Diese Änderung macht die Plug-in-Hybrid-Version deutlich erschwinglicher, da dieser Antrieb bisher nur in der Top-Variante Executive Lounge angeboten wurde. Zudem ist nun auch die Standard-Hybridversion HEV G erhältlich. Das Fahrzeug bietet nun Optionen wie 19-Zoll-Räder, ein zweigeteiltes Schiebedach, Echtholz-Zierteile und ein 14-Zoll-Multimediasystem.

Die technischen Updates konzentrieren sich auf den Fahrkomfort. Der Toyota Alphard ist nun serienmäßig mit neuen frequenzabhängigen Stoßdämpfern ausgestattet. Die Antriebe bleiben unverändert: Verfügbar sind Benziner, Vollhybrid und Plug-in-PHEV-Systeme. Die PHEV-Version wird ausschließlich mit dem E-Four-Allradantrieb verkauft, während andere Modelle mit Front- oder Allradantrieb konfiguriert werden können.

Bronzefarbene Akzente gehören nun zur Serienausstattung im Innenraum. Der aktualisierte Toyota Alphard startet in Japan bei 4.970.000 Yen (ca. 31.100 USD), während die luxuriöseste Version HEV Spacious Lounge 14.850.000 Yen (92.900 USD) kostet. Das sportliche Modell Vellfire wird zu Preisen zwischen 42.300 USD und 68.300 USD angeboten.