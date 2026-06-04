Stellantis stellt neue Strategie vor: Fokus auf Produktqualität

Tim Kuniskis, Leiter der nordamerikanischen Marken bei Stellantis, betonte am Investorentag: „Das Produkt ist König“. Diese Aussage fasste die neue Entwicklungsstrategie des Unternehmens vollständig zusammen. Auf dieser Veranstaltung präsentierte der multinationale Gigant einen Plan, um frühere Rückschläge zu überwinden und in einem stagnierenden Markt Wachstum zu erzielen. Laut Autocar.co.uk, berichtet .

Die Konferenz am 21. Mai unterschied sich grundlegend von der Veranstaltung im Jahr 2022, als der damalige CEO Carlos Tavares seine Vision für das neu gegründete Unternehmen mit 14 Marken darlegte. Dieser Wandel zeigte sich sogar in der Verlegung des Veranstaltungsortes von Amsterdam nach Michigan.

Die Unternehmensführung konzentriert sich nun vorrangig auf die Verbesserung der Fahrzeugqualität und die Ausweitung der Produktionsvolumina. Stellantis-Marken wie Jeep, Ram, Dodge und Chrysler entwickeln neue Modelle, um sich Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Automobilmarkt zu sichern.

Experten zufolge will Stellantis mit diesem mutigen Schritt seine Position nicht nur bei traditionellen Verbrennern, sondern auch in den Segmenten Elektro- und Hybridfahrzeuge stärken. Der neue Plan des Unternehmens hat bei Investoren großes Interesse geweckt und das Vertrauen in zukünftige Wachstumsaussichten gestärkt.