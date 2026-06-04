8.000 Kilometer im BMW 3er Baujahr 2005: Kann man einen Klassiker im Alltag fahren?

Es ist genau zwanzig Jahre her, dass ich zuletzt einen Langzeittest mit einem 2005 produzierten Auto durchgeführt habe. Heute steht eine Legende dieser Ära vor uns – das BMW 330Ci Coupé der Generation E46. Dieses Auto hat nichts von seinem Charme eingebüßt und ist heute noch so beeindruckend wie damals. Unter der Haube arbeitet ein 3,0-Liter-Saugmotor mit sechs Zylindern, der bei 5.900 U/min 228 PS und bei 3.500 U/min 332 Nm Drehmoment liefert. Darüber berichtet Autocar.co.uk. Bericht .

Dieser BMW 330Ci verfügt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb und eine hydraulische Servolenkung. Im Gegensatz zu modernen Autos gibt es hier einen echten Drehregler für die Lautstärke und keine nervigen Warnsignale, wenn Verkehrsschilder nicht erkannt werden. Dieses Exemplar mit 89.000 Meilen (ca. 143.000 km) wurde über eBay für 8.990 Pfund gekauft, wobei einige Tausend Pfund in moderne Annehmlichkeiten investiert wurden.

Das Fahrzeug wurde mit Smartphone-Integration, Rückfahrkamera, Dashcams, GPS-Tracker, Totwinkelassistent und Head-up-Display (HUD) ausgestattet. Dennoch bleibt das Fahrerlebnis des 20 Jahre alten BMW 330Ci unverändert. Neben modernen Elektroautos wirkt er recht kompakt. Mit 4,5 Metern Länge und weniger als 1,8 Metern Breite lässt er sich sehr bequem durch enge Straßen manövrieren.

Im Innenraum sind Materialqualität und Ergonomie weiterhin auf hohem Niveau. Die elektrisch verstellbaren Sitze zeigen zwar leichte Gebrauchsspuren, bieten aber immer noch hervorragenden Komfort und Halt. Das Lenkrad lässt sich perfekt einstellen, und alle wichtigen Bedienelemente befinden sich genau dort, wo sie sein sollen. Das Wichtigste: Es gibt noch ein echtes Zündschloss – dies ist einer der letzten echten Klassiker für wahre Autofahrer.