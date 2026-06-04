Ford bringt bis 2029 fünf Rallye-inspirierte Modelle in Europa auf den Markt

Ford hat eine umfassende Offensive angekündigt und wird bis 2029 fünf neue Automodelle auf den Märkten in Großbritannien und Europa einführen. Diese neuen Modelle werden unter Rückgriff auf das reiche Rallye-Erbe der Marke entwickelt und sollen Käufer in der Region zurückgewinnen. Die neue Palette deckt die Segmente B und C ab und umfasst einen SUV im Bronco-Stil, einen kompakten Elektro-Kleinwagen sowie Crossover, die auf einer Renault-Plattform gebaut werden. Autocar.co.uk berichtet .

Das Unternehmen bestätigte zudem die Erweiterung seiner Nutzfahrzeugpalette mit dem neuen Transit City Transporter sowie dem Hochleistungs-Pickup Ranger Super Duty. Obwohl Ford jahrzehntelang mit Modellen wie Fiesta und Focus die Verkaufsrankings anführte, war der Marktanteil in den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Dies lag an der Einstellung der Produktion dieser Modelle und der Umrüstung der Werke auf die Elektro-Crossover Explorer und Capri auf Basis der Volkswagen Group Plattform.

Jim Baumbick, Chef von Ford Europa, zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft der Marke in der Region und betonte: „Wir wollen nicht nur konkurrieren, wir sind hier, um zu gewinnen.“ Die neue Strategie namens „Ready Set Ford“ konzentriert sich auf die Stärken der Marke bei der Entwicklung von Offroad- und Hochleistungsfahrzeugen. Design und Fahreigenschaften der Autos werden im Geiste des Rallyesports gestaltet.

Ein kompakter SUV, der ab 2028 im Werk Valencia produziert wird, nimmt in der neuen Modellpalette eine besondere Stellung ein. Dieses Fahrzeug wird Teil der globalen Bronco-Familie sein und voraussichtlich auf derselben K2-Plattform wie der Ford Kuga basieren. Laut Ford-Chef Jim Farley zielt das Unternehmen darauf ab, den Namen Bronco von einem einzelnen Modell in eine weltweit bekannte Marke zu verwandeln.