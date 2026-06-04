Ford kehrt auf den europäischen Markt zurück: Fiesta, Bronco und neue Crossover

Ford hat angekündigt, innerhalb der nächsten vier Jahre fünf neue Modelle für den britischen und den EU-Markt einzuführen. Dazu gehört auch ein neuer elektrischer Kompaktwagen, der den legendären Namen Fiesta wiederbeleben soll. Jim Baumbick, Leiter der Pkw-Sparte von Ford in Europa, versprach, dass die neuen Modelle eine Fahrdynamik bieten werden, die dem reichen Erbe der Marke gerecht wird. Laut Autocar.co.uk berichtet .

Die neue Modellpalette umfasst ein Multi-Energy-SUV im Bronco-Stil, einen auf einer Renault-Plattform basierenden Crossover sowie zwei Plug-in-Hybrid-Crossover, die in Partnerschaft mit Geely produziert werden sollen. Obwohl Ford mit Modellen wie dem Fiesta und Focus jahrzehntelang die europäischen Verkaufsrankings anführte, verlor das Unternehmen in den letzten Jahren Marktanteile, nachdem es die Produktion dieser Modelle eingestellt hatte.

Die erneuerte Strategie des Unternehmens richtet sich auf die B- und C-Segmente, die 80 % des regionalen Umsatzes ausmachen. Alle neuen Modelle werden eine Länge von 4,0 bis 4,65 Metern haben. Einer der Hauptstars der neuen Palette ist ein kompakter SUV, der zur in den USA erfolgreichen Bronco-Familie gehören wird. Dieses Modell wird ab 2028 zusammen mit dem Kuga im Ford-Werk in Valencia produziert.

Außerdem ist für 2028 die Produktion eines neuen elektrischen Kompaktwagens und eines Crossovers in Zusammenarbeit mit Renault geplant. Diese basieren auf der RGMP-Small-Plattform, die auch im Renault 5 und Nissan Micra zum Einsatz kommt. Ford-Vertreter betonen, dass diese Fahrzeuge durch ein einzigartiges Design und rallye-artige Fahreigenschaften überzeugen werden, was sie von der Konkurrenz abhebt.