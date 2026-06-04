Kia Seltos 2027 vorgestellt: 190 PS und 8-Gang-Automatikgetriebe

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Kia Seltos 2027 vorgestellt: 190 PS und 8-Gang-Automatikgetriebe

Kia hat die technischen Daten und Preise des aktualisierten Seltos-Crossovers für das Modelljahr 2027 für den US-Markt bekannt gegeben. Das Fahrzeug verfügt über ein moderneres Design, größere Abmessungen und einen erweiterten Ausstattungsumfang. Optisch ähnelt der neue Seltos nun stärker den Flaggschiff-Modellen der Marke, dem Telluride und dem EV9. Wie Ixbt.com berichtet .

Der Crossover ist mit neuer LED-Optik, einem überarbeiteten Kühlergrill und moderneren Karosseriedetails ausgestattet. Die Basisversion verfügt über ein Multimediasystem mit 12,3-Zoll-Bildschirm, ein digitales Kombiinstrument, elektronische Assistenten und einen 2,0-Liter-Saugmotor mit 147 PS. Dieser Motor ist mit einem stufenlosen Getriebe (CVT) gekoppelt.

Höhere Ausstattungsvarianten bieten einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz, kabelloses Laden für Smartphones, Sitzheizung, Zweizonen-Klimaautomatik und eine elektrische Heckklappe. Die Spitzenversion X-Line SX ist mit einem 1,6-Liter-Turbomotor mit 190 PS, einem 8-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb (AWD) ausgestattet.

In den USA startet der Preis für den Kia Seltos 2027 bei 24.990 Dollar, die Top-Ausstattung kostet 32.790 Dollar. Kia plant zudem die Einführung einer Hybridversion, deren Preis noch nicht bekannt gegeben wurde. Bemerkenswert ist der starke Anstieg der Kia-Verkäufe in den USA, wobei die Modelle Telluride und Sportage Hybrid am gefragtesten sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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