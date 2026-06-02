Neue Betrugsmasche auf Telegram entdeckt

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Neue Betrugsmasche auf Telegram entdeckt

Es wurde bekannt, dass im Telegram-Messenger gefälschte Nachrichten über die bevorstehende Löschung von Konten kursieren. Betrüger senden Benutzern Mitteilungen, dass eine Anfrage zur Kontolöschung eingegangen sei.

In diesen Nachrichten wird dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um die Sperrung oder Löschung zu „stornieren“. Das Klicken auf den Link kann jedoch dazu führen, dass der Benutzer den Zugriff auf sein Konto verliert.

Experten weisen darauf hin, dass offizielle Service-Bots von Telegram nicht mit dem Status „Zuletzt online“ angezeigt werden. Daher wird empfohlen, solchen Nachrichten nicht zu vertrauen und keine verdächtigen Links zu öffnen.

Benutzer werden gebeten, auch ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Betrugsmethode zu warnen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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