Graeme Souness kritisiert Declan Rice scharf: Er wird sich nicht mehr weiterentwickeln

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Graeme Souness kritisiert Declan Rice scharf: Er wird sich nicht mehr weiterentwickeln

Der bekannte Fußballexperte und Liverpool-Legende Graeme Souness hat unerwartete und sehr harte Worte über den englischen Nationalspieler und Arsenal-Mittelfeldakteur Declan Rice verloren. Souness betont, dass der 27-Jährige seinen Zenit bereits erreicht habe und keine weitere Leistungssteigerung mehr zu erwarten sei. Diese Kritik folgt auf das enttäuschende Abschneiden Englands bei einem großen Turnier. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Sports Uncensored bezeichnete Souness Declan Rice und seinen Teamkollegen Elliot Anderson als technisch limitierte Spieler. Der Experte ist der Meinung, dass sich beide Spieler auf dem Platz lediglich auf das „Recycling“ (das einfache Weiterleiten) des Balls beschränken, aber keine kreativen Aktionen einleiten können, die den Gegner ernsthaft in Gefahr bringen. Insbesondere wurde kritisiert, dass Rices Spielstil den Anforderungen des modernen Fußballs nicht vollends gerecht werde.

Vergleich mit Rodri

Um seine Thesen zu untermauern, führte Graeme Souness den spanischen Nationalspieler und Star von Manchester City, Rodri, als Beispiel an. Seiner Meinung nach ist Rodri das absolute Gegenstück zu Declan Rice. Rodri beweise durch seine Spielübersicht, seine Passwahl und seine Unterstützung des Angriffs, dass er der beste defensive Mittelfeldspieler der Welt sei.

„Selbst wenn Spanien führt, sucht Rodri weiterhin den Weg nach vorne. Er spielt den Ball nicht nur quer oder zurück, sondern sorgt für Torgefahr. Declan Rice und Anderson sind in dieser Hinsicht weit zurück“, fügte Souness hinzu. Seiner Ansicht nach fehle es Rice an Überraschungsmomenten und Kreativität.

Kein Mittelfeldspieler, sondern ein Verteidiger

Interessanterweise betonte Souness, dass die geeignetste Position für Declan Rice nicht das Mittelfeld, sondern die Innenverteidigung sei. Obwohl der Experte die körperliche Verfassung, die Disziplin und die Einstellung des Spielers lobte, äußerte er Zweifel daran, dass er ein „Weltklasse-Mittelfeldspieler“ sei.

„Seine Einstellung, seine Athletik und sein Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute sind tadellos. Aber er ist kein kreativer Spieler. Ich denke, er könnte ein guter Innenverteidiger sein, denn im Mittelfeld fehlt es ihm an Kreativität“, so der Experte.

Zur Information: Declan Rice war in der vergangenen Saison sowohl bei Arsenal als auch in der Nationalmannschaft ein Schlüsselspieler. Dennoch sorgen solche Aussagen von erfahrenen Experten wie Souness regelmäßig für hitzige Debatten in der Fußballwelt. Bisher haben weder der Spieler selbst noch der Trainerstab von Arsenal auf diese Kritik reagiert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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