Eine neue Ära auf dem KI-Markt: General Compute sichert sich 400 Millionen Dollar Investition

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Eine neue Ära auf dem KI-Markt: General Compute sichert sich 400 Millionen Dollar Investition

Mit der Entwicklung von KI-Technologien konzentrieren sich Marktteilnehmer nun nicht mehr nur auf das Training von Modellen, sondern verstärkt auf die effiziente Ausführungsphase (Inference). Das Startup General Compute hat sich 400 Millionen Dollar an Kreditmitteln von der Investmentfirma Upper90 gesichert. Eine Besonderheit dieses Deals ist, dass es sich möglicherweise um die erste große Finanztransaktion der Geschichte handelt, bei der spezialisierte Inference-Chips als Sicherheit hinterlegt wurden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Bisher lag der Fokus auf dem KI-Markt hauptsächlich auf teuren Grafikprozessoren (GPU) von Unternehmen wie NVIDIA. Die von General Compute eingesetzten SambaNova-Chips sind jedoch darauf ausgelegt, fertige Modelle schneller und kostengünstiger auszuführen. Laut TechCrunch strebt der Markt nun danach, Open-Source-Modelle auf kosteneffizienten Infrastrukturen zu betreiben, was eine Alternative zu den teuren Diensten von Giganten wie OpenAI oder Anthropic darstellt.

Vorteile von Inference-Chips und die neue Strategie

General Compute wurde von Finn Puklowski gegründet und zielt darauf ab, eine „Neocloud“ zu schaffen, die ausschließlich für KI-Workloads konzipiert ist – im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Diensten wie AWS oder Azure. Die SN50-Chips des Unternehmens zeichnen sich durch Energieeffizienz aus und benötigen keine teuren Wasserkühlungssysteme. Dies ermöglicht eine schnellere Installation in verschiedenen Rechenzentren.

Unternehmensvertreter betonen, dass die neuen Chips den Inference-Prozess 16-mal schneller durchführen können als GPU-basierte Cloud-Systeme. Dieser Wert ist entscheidend für Unternehmen, die KI-Anwendungen in Echtzeit nutzen, da die Kosten und die Geschwindigkeit jedes Tokens die Geschäftseffizienz direkt beeinflussen.

Veränderungen auf dem Investitionsmarkt

Upper90-Mitbegründer Billy Libby, der zuvor bei Goldman Sachs tätig war, führte 2021 die Praxis ein, Kredite gegen GPU-Chips als Sicherheit zu vergeben. Damals scheuten traditionelle Banken solche Geschäfte aufgrund der schnellen Veralterung und des hohen Risikos der Hardware. Obwohl NVIDIA-GPUs heute den Markt dominieren, prognostiziert Upper90, dass die nächste Welle durch spezialisierte Inference-Chips vorangetrieben wird.

Das Interesse an neuen Chipherstellern wie Groq und Cerebras nimmt derzeit zu. Zudem haben neue Modelle wie Kimi’s K3 bewiesen, dass sie bei der Programmierung und komplexen Aufgaben mit den Produkten führender Labore konkurrieren können. Dies erhöht die Nachfrage nach Infrastrukturen, die Open-Source-Modelle unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser bedeutende Deal zwischen General Compute und Upper90 eine Diversifizierung der KI-Infrastruktur signalisiert. Neben Supercomputern werden nun spezialisierte Systeme, die alltägliche Aufgaben schnell und kostengünstig erledigen, zu einem zentralen Bestandteil des globalen Technologiewettlaufs.

Künstliche IntelligenzGeneral ComputeTechnologieChipInvestition
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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