Vozinha äußert sich vor dem Finale überraschend über Messi und Yamal

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Vozinha äußert sich vor dem Finale überraschend über Messi und Yamal

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 weckt nicht nur als Duell zwischen Argentinien und Spanien großes Interesse, sondern auch als Aufeinandertreffen zweier Generationen von Stars. Der Torhüter der Nationalmannschaft von Kap Verde, Vozinha, Lionel Messi und Lamine Yamal äußerte sich zu ihrer Konfrontation.

Seinen Worten zufolge erwartet die Fans im entscheidenden Spiel nicht nur einfacher Fußball, sondern ein echtes Spektakel.

«Uns erwartet echte Magie»

Vozinha betonte, dass sich im Finale zwischen Spanien und Argentinien die Hauptaufmerksamkeit auf Messi und Yamal richten werde.

«Wenn Messi und Yamal als die zwei besten Fußballer der Welt auf dem Platz gegeneinander antreten, kann man mit Sicherheit sagen, dass uns echte Magie und ein atemberaubender Kampf erwarten», sagte der Torhüter.

Seiner Meinung nach verleihen der Spielstil, die Technik und die Fähigkeiten der beiden Fußballer in Eins-gegen-Eins-Situationen dem Finale eine besondere Bedeutung.

Hohe Anerkennung für Yamal

Der Torhüter aus Kap Verde äußerte sich auch mutig zur Zukunft von Lamine Yamal.

«Ich denke, dass genau Yamal in Zukunft der neue Messi sein wird», zitierte The Touchline Vozinha.

Der junge spanische Fußballer hat mit seinen Leistungen während der Weltmeisterschaft erneut bewiesen, dass er einer der vielversprechendsten Stars im Weltfußball ist.

Das große Duell der zwei Generationen

Der 39-jährige Lionel Messi kämpft als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte um einen weiteren Weltmeistertitel.

Lamine Yamal hingegen hat als Anführer der neuen Generation die Chance, erstmals in einem WM-Finale aufzulaufen. Daher wird ihr Aufeinandertreffen als symbolischer Kampf zwischen Erfahrung und Jugend gewertet.

Der Champion wird am 19. Juli ermittelt

Die Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, endet am 19. Juli.

Im entscheidenden Spiel trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf Spanien. Das Finalergebnis wird nicht nur den neuen Champion bestimmen, sondern auch den Sieger des historischen Duells zwischen Messi und Yamal.

Lionel MessiLamine YamalArgentinienSpanienVozinha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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