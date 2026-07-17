PSG legt überraschenden Preis für Bradley Barcola fest

Paris Saint-Germain plant nicht, Bradley Barcola zu verkaufen, doch ein sehr hohes Angebot könnte die Meinung der Vereinsführung ändern. Zwei englische Top-Klubs sind in den Kampf um den französischen Stürmer eingestiegen.

Laut L'Equipe sind die Pariser nur unter bestimmten Bedingungen bereit, sich von dem 23-jährigen Angreifer zu trennen.

PSG fordert 150 Millionen Euro

Der Quelle zufolge hat es PSG nicht eilig, Barcola im aktuellen Sommertransferfenster zu verkaufen.

Sollte jedoch ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro eingehen, könnte sich die Situation ändern. Diese Summe liegt mehr als doppelt so hoch wie der Marktwert des Spielers auf Transfermarkt.

Das Portal schätzt den aktuellen Transferwert von Barcola auf 70 Millionen Euro.

Interesse von zwei englischen Giganten

Die Premier-League-Klubs Liverpool und Arsenal zeigen Interesse an Barcola.

Beide Teams prüfen Möglichkeiten, ihre Offensive zu verstärken. Die hohen finanziellen Forderungen von PSG könnten die Verhandlungen jedoch erschweren.

Daher dürfte die Frage nach der Zukunft des Spielers bis in die letzten Tage des Sommertransferfensters offen bleiben.

Wie hat Barcola in der letzten Saison abgeschnitten?

Der französische Stürmer absolvierte in der vergangenen Saison 49 Spiele für PSG in allen Wettbewerben.

Seine Bilanz:

13 Tore;

7 Vorlagen.

Barcola zeichnet sich durch seine Schnelligkeit, sein Dribbling und seine Vielseitigkeit auf verschiedenen Offensivpositionen aus.

Der Vertrag verschafft PSG einen Vorteil

Der aktuelle Vertrag des Spielers beim Pariser Klub läuft noch bis zum Sommer 2028.

Die langfristige Bindung entbindet PSG von der Notwendigkeit, Barcola zu einem günstigen Preis abzugeben. Daher haben die Pariser die Möglichkeit, ihre Bedingungen in Verhandlungen hart zu diktieren.

Die entscheidende Frage ist nun: Sind Liverpool oder Arsenal bereit, sich der Forderung von 150 Millionen Euro anzunähern?