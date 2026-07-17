Günstigstes Ticket für das Finale zwischen Spanien und Argentinien übersteigt 8.000 Dollar

Die Ticketpreise für das Finale der Weltmeisterschaft sind in die Höhe geschossen. Berichten zufolge wird das günstigste Ticket für das entscheidende Spiel zwischen Spanien und Argentinien für 8.100 Dollar verkauft.

Informationen zufolge werden die Preise für VIP-Plätze auf 180.000 bis 257.000 Dollar geschätzt. Die Höchstpreise erreichten sogar bis zu 260.000 Dollar.

Die Preise für Plätze mit mittlerem Komfort sind auf 32.000 bis 90.000 Dollar gestiegen. Dies zeigt, dass die Nachfrage für das Finale extrem hoch ist.

Plätze mit eingeschränkter Sicht im Stadion, einschließlich der Sitze hinter der Anzeigetafel, sind ebenfalls nicht günstig. Solche Tickets werden für etwa 8.100 Dollar gehandelt.

Es wird erwartet, dass Spanien und Argentinien im Finale aufeinandertreffen. Beide Mannschaften stehen vor dem entscheidenden Spiel im Fokus der Fans.