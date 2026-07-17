Laporta spricht vor dem Finale über Messi und Yamal

Das mögliche WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien weckt nicht nur wegen des Titels, sondern auch als Duell der Stars zweier Generationen großes Interesse. Barcelona-Präsident Joan Laporta verglich Lionel Messi und Lamine Yamal mit zwei entscheidenden Epochen der Vereinsgeschichte.

Er ist der Meinung, dass das entscheidende Spiel eines der stärksten Duelle wäre, die man auf Nationalmannschaftsebene sehen kann.

„Messi ist unser Stolz“

Laporta verbarg seine Freude darüber nicht, dass Argentinien das Finale erreicht hat und Messi erneut an einem entscheidenden Spiel teilnimmt.

„Messi hat auch das Finale erreicht, das freut mich sehr. Er ist unser Stolz“, sagte der Barcelona-Präsident in einem Interview mit dem Radiosender RAC1.

Lionel Messi spielte viele Jahre für die Katalanen und wurde zu einem der wichtigsten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Wie beschrieb Laporta die beiden Stars?

Der Barcelona-Chef drückte die Bedeutung von Messi und Yamal im Fußball auf einzigartige Weise aus.

„Messi ist die Vergangenheit und die Gegenwart, während Lamine die Gegenwart und die Zukunft ist“, sagte er.

Laporta bezeichnete es als große Ehre für den Verein, dass beide Spieler im System von Barcelona ausgebildet wurden.

„Als Präsident bin ich sehr stolz darauf, dass diese beiden Spieler in unserem Verein ausgebildet wurden. Es ist wirklich eine erstaunliche Situation“, fügte er hinzu.

Vergleich der Spielstile von Spanien und Argentinien

Laporta betonte auch, dass sich die Spielstile der Finalisten stark voneinander unterscheiden.

Seiner Meinung nach setzt Argentinien mehr auf körperliche Zweikämpfe und aggressives Spiel, während Spanien bei der mannschaftlichen Geschlossenheit und Ballkontrolle überlegen wirkt.

„Argentinien spielt einen viel aggressiveren Stil, während Spanien besser integriert ist und näher am Barcelona-Stil spielt“, sagte Laporta.

Der Vereinspräsident wies besonders darauf hin, dass im Finale auch eine große Verantwortung auf dem Schiedsrichter lasten wird.

Der Einfluss der Barcelona-Akademie ist im Finale spürbar

Laporta betonte, dass das Aufeinandertreffen von Messi und Yamal in einem Finale erneut das Prestige der Fußballakademie von Barcelona unterstreicht.

Auf der einen Seite steht Messi, der zur Vereinslegende wurde, auf der anderen Seite Yamal, der als Anführer der neuen Generation der Katalanen gilt.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wird im WM-Finale die Erfahrung siegen oder wird die neue Generation das letzte Wort haben?