Geely präsentiert den weltweit ersten 16-in-1 Elektroantrieb: Rekordverdächtige Effizienz

Der chinesische Automobilriese Geely hat einen revolutionären Schritt in der Elektrofahrzeugindustrie vollzogen und das weltweit erste 16-in-1 Thunder intelligente Elektroantriebssystem vorgestellt. Diese von der Tochtergesellschaft InfiMotion entwickelte Technologie beeindruckt Branchenexperten mit einem rekordverdächtigen Wirkungsgrad von 93,8 %. Dieser Wert liegt deutlich über allen derzeit auf dem Markt erhältlichen Analoga. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Thunder-System vereint 12 Hardware-Funktionen und 4 Software-Fähigkeiten. Laut ixbt.com umfasst das System den Motor, das Getriebe, den DCDC-Wandler, den Bordcomputer, die Stromverteilungseinheit und verschiedene Steuermodule (VCU, TMS, HBMS). Durch diesen hohen Integrationsgrad konnten über 180 überflüssige Bauteile eingespart werden, was das Gesamtgewicht des Geräts auf 75 Kilogramm reduziert.

Technologische Überlegenheit und Kompaktheit

Das neue System ist nicht nur leicht, sondern auch extrem kompakt konstruiert. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und die vertikale Höhe überschreitet nicht 325 Millimeter. Dies schafft zusätzliche 28 Liter Stauraum im Kofferraum des Elektrofahrzeugs. Zudem wurde die Anzahl der Hochspannungskabel um 30 % und der Niederspannungskabel um 15 % reduziert, was sich positiv auf Produktionskosten und Sicherheit auswirkt.

Das Thunder-System basiert auf einer 800V-Hochspannungsplattform und nutzt die One-Chip-Technologie. Diese Lösung hat dazu beigetragen, die durchschnittliche Latenzzeit bei der Übertragung von Steuersignalen von 40 Millisekunden auf nur 2 Millisekunden zu senken. Infolgedessen haben sich die Reaktionsgeschwindigkeit des Elektrofahrzeugs auf Fahrerbefehle und die Bewegungspräzision drastisch erhöht.

Energieeffizienz und Künstliche Intelligenz

Bei Tests stellte ein mit diesem System ausgestattetes Fahrzeug einen absoluten Rekord auf, indem es nur 8,2 kWh pro 100 Kilometer verbrauchte. Im CLTC-Zyklus, der dem täglichen Gebrauch näher kommt, liegt dieser Wert bei 10,7 kWh. Die Hauptvorteile des Systems sind:

Optimierung des Energieverbrauchs mittels KI-Algorithmen;

Fähigkeit zur Rückgewinnung von Wärmeenergie bei niedrigen Temperaturen (bis zu -18 °C);

Einsparung von über 40 % der Energie für die Innenraumheizung;

Aufrechterhaltung der Motoreffizienz bei hohen Geschwindigkeiten.

Für Regionen mit stark wechselnden Klimabedingungen ist die winterliche Energiesparfunktion dieses Systems von großer Bedeutung. Es ist bekannt, dass kaltes Wetter die Reichweite von Elektrofahrzeugen erheblich verringert, und die Lösung von Geely zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen.

Das neue Thunder 16-in-1-System wird voraussichtlich zuerst im Geely Galaxy TT-Modell debütieren. Mit der Einführung dieser Technologie in die Massenproduktion werden Elektrofahrzeuge leichter, effizienter und dynamischer, was die Wettbewerbsfähigkeit der Marke auf dem Weltmarkt weiter stärkt.