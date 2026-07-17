Pep Guardiola erklärt, warum er sich vom Fußball zurückgezogen hat...

„Manchester City“ und der ehemalige Trainer des FC Barcelona, Pep Guardiola, hat bekannt gegeben, dass er das Traineramt derzeit überhaupt nicht vermisst. Der spanische Taktiker erklärte, dass er nach Jahren, in denen er für den Fußball gelebt hat, nun andere Seiten seines Lebens entdecken möchte.

Guardiola, der Manchester City am Ende der letzten Saison verließ, betonte, dass er den Trainerjob erst vermissen müsse, um zum Fußball zurückzukehren. Im Moment verspürt er dieses Bedürfnis nicht.

„Ich vermisse das Training nicht“

Der 56-jährige Experte merkte an, dass er seit seinem 37. Lebensjahr als Trainer tätig ist und fast sein ganzes Leben mit dem Fußball verbunden war.

„Mental habe ich kein Verlangen danach. Ich möchte jetzt ein anderes Leben für mich entdecken. Ich möchte mein Glück darin finden, etwas anderes als Fußball zu tun“, sagte Guardiola.

Ihm zufolge kommt im Leben eines Menschen der Punkt, an dem eine Auszeit notwendig ist, auch wenn man den Trainerberuf liebt.

Eine Bedingung für die Rückkehr

Guardiola schloss eine Rückkehr ins Trainergeschäft in der Zukunft nicht völlig aus. Eine solche Entscheidung steht jedoch derzeit nicht auf seinem Plan.

„Vielleicht wache ich eines Tages auf und sage, dass ich wieder als Trainer arbeiten möchte. Aber um diese Entscheidung zu treffen, muss ich den Job erst vermissen. Im Moment habe ich dieses Gefühl nicht“, sagte er.

Damit machte der spanische Experte deutlich, dass er den Fußball nicht für immer verlassen hat, sondern eine Pause mit offenem Rückkehrdatum eingelegt hat.

Guardiola möchte Zeit mit seiner Familie verbringen

Der ehemalige City-Trainer betonte, dass einer der Hauptgründe für seine Entscheidung für eine Auszeit der Wunsch sei, mehr Zeit für sich und seine Angehörigen zu haben.

„Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern und meinem 95-jährigen Vater verbringen. Ich bin 56, ich bin nicht mehr jung. Meine Sichtweise hat sich ein wenig geändert“, sagte er gegenüber Sky Sport Italia.

Guardiola fügte hinzu, dass er derzeit versuche, sich an das Leben nach dem Traineramt zu gewöhnen und herauszufinden, was er in Zukunft tun möchte.

Er genießt sein neues Leben bisher

Der bekannte Experte sagt, dass der Prozess der Anpassung an ein Leben ohne Fußball noch andauert. Dennoch ist er mit seiner aktuellen Situation nicht unzufrieden.

„Ich gewöhne mich immer noch an das Leben nach dem Traineramt, aber bisher ist es gar nicht so schlecht“, sagte Guardiola.

Es wurde auch berichtet, dass ein Künstler ein Gemälde geschaffen hat, das Guardiola zusammen mit 11 Spielern von Manchester City darstellt.