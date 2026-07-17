Große Veränderungen bei Arsenal: Beeinflusst der Transfer von Bruno Guimaraes die Zukunft von Odegaard?

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Große Veränderungen bei Arsenal: Beeinflusst der Transfer von Bruno Guimaraes die Zukunft von Odegaard?

Nach einer erfolgreichen Saison möchte der FC Arsenal seinen Kader weiter verstärken. Trainer Mikel Arteta zieht den Star von Newcastle United, Bruno Guimaraes, in Betracht, um das Mittelfeld zu erneuern und dem Team zusätzliche Energie zu verleihen. Dieser Transfer könnte die Positionen der aktuellen Leistungsträger nicht nur finanziell, sondern auch taktisch beeinflussen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Goal.com sprach der ehemalige Arsenal-Spieler Jeremie Aliadiere darüber, wie der Transfer des brasilianischen Mittelfeldspielers die Hierarchie innerhalb der Mannschaft verändern könnte. Er glaubt, dass die Ankunft eines hochkarätigen Spielers wie Bruno Guimaraes eine Neubewertung der Rollen von Spielern wie Martin Odegaard und Declan Rice auf dem Platz erzwingen würde. Selbst unerwartete Entscheidungen bezüglich der Kapitänsbinde sind nicht auszuschließen.

Wettbewerb im Mittelfeld und taktische Veränderungen

Derzeit sind Declan Rice und Martin Odegaard die Schlüsselfiguren im Mittelfeld von Arsenal. Sollte der Transfer von Bruno Guimaraes jedoch zustande kommen, bleibt die große Frage, wie Mikel Arteta drei zentrale Mittelfeldspieler einsetzen wird. Aliadiere betont, dass der Brasilianer sowohl defensiv als auch offensiv sehr aktiv ist, was die Position von Martin Odegaard gefährden könnte.

Gleichzeitig finden junge Talente wie Myles Lewis-Skelly ihren Platz im Team. Das Interesse an Spielern wie Eberechi Eze deutet darauf hin, dass der Londoner Club in der nächsten Saison mit einem völlig neu gestalteten Mittelfeld auflaufen wird. Dies wird den Wettbewerb verschärfen und könnte dazu führen, dass einige Leistungsträger verkauft werden oder auf der Bank landen.

Was die Ablösesumme betrifft, so ist Newcastle United nicht bereit, seinen Leistungsträger billig abzugeben. Schätzungen zufolge könnten für Bruno Guimaraes zwischen 80 und 100 Millionen Pfund fällig werden. Dies wäre eine Rekordinvestition für Arsenal, und die Vereinsführung muss alle Risiken abwägen, bevor sie eine solch hohe Summe ausgibt.

Die Transferpolitik von Arsenal ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant. Da die englische Premier League eine der meistgesehenen Meisterschaften in unserem Land ist, steht jeder Einkauf und jede Kaderveränderung der „Gunners“ im Fokus der lokalen Fans. Ob die Ankunft von Bruno Guimaraes das Team auf ein neues Niveau heben oder das interne Gleichgewicht stören wird, wird die Zeit zeigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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