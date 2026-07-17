Jude Bellingham teilt Gedicht des Busfahrers nach WM-Halbfinalniederlage

Englands Star-Mittelfeldspieler Jude Bellingham gab zu, dass es ihm schwerfiel, seine Gefühle nach der bitteren Halbfinalniederlage gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Worte zu fassen. Der Star von Real Madrid wandte sich über die sozialen Medien an die Fans und veröffentlichte ein bewegendes Gedicht, das vom Busfahrer des Teams verfasst wurde. Dies berichtet Goal.com .

Im Halbfinale, das in Atlanta ausgetragen wurde, unterlag die Mannschaft von Thomas Tuchel mit 1:2. Anthony Gordon hatte die Engländer in der 55. Minute in Führung gebracht. Doch späte Tore von Enzo Fernandez und Lautaro Martinez ließen Englands Traum vom Finale platzen.

Jude Bellingham, der während des Turniers 6 Tore erzielte, erklärte, er habe keine passenden Worte für seine Verfassung nach der Niederlage gefunden. Ihm zufolge habe das Gedicht des Teamfahrers Michael Chandler die aktuelle Stimmung und die Emotionen während des gesamten Turniers perfekt eingefangen.

Ein Symbol für Einheit und Widerstandsfähigkeit

Bellingham schrieb auf seiner Instagram-Seite: „Ich habe lange nach den richtigen Worten für den gestrigen Abend und die letzten Wochen gesucht, aber diese Zeilen unseres Fahrers in Kansas bringen es auf den Punkt.“ Der Spieler drückte den Fans in seinem Beitrag seinen unendlichen Dank aus.

Das Gedicht von Chandler handelt vom Stolz eines Löwen, der Überwindung von Angst durch Stärke und der Bedeutung des Teamgeists. Diese Zeilen sollen den englischen Spielern und Fans in dieser schwierigen Zeit moralischen Halt geben. Bellingham rief die Fans dazu auf, die während des Turniers gezeigte Einheit zu bewahren und das Team weiterhin zu unterstützen.

„Ich möchte mich für die unglaubliche Unterstützung in der Heimat und bei unseren Fans bedanken, die uns durch ganz Amerika begleitet haben. Die Einheit und Liebe, die wir in unserem Land gesehen haben, sollte nicht mit dieser Kampagne enden. Wenn wir zusammenhalten, können wir Großes erreichen, und das werden wir auch“, fügte der Spieler hinzu.

Dieser Vorfall zeigt, wie aufrichtig die Atmosphäre rund um die englische Nationalmannschaft ist. Es ist bemerkenswert, dass selbst das technische Personal aktiv dazu beiträgt, die Moral der Mannschaft zu stärken. Trotz der Niederlage blicken Bellingham und seine Teamkollegen hoffnungsvoll in die Zukunft.