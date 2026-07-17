Südkoreanischer Präsident verkauft sein Privathaus und wird obdachlos

Südkorea Es wurde bekannt, dass der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung sein Privathaus verkauft hat. Die Wohnung befindet sich in der Stadt Seongnam bei Seoul und gehörte dem Präsidenten und seiner Frau Kim Hye-kyung seit 1998.

Die Wohnung hat eine Fläche von 164 Quadratmetern. Lee Jae-myung bot sie im Februar für 2,9 Milliarden Won zum Verkauf an, was etwa 1,9 Millionen US-Dollar entspricht. Die Wohnung wurde zum geforderten Preis verkauft.

Der Präsident begründete diesen Schritt mit der Regierungspolitik zur Stabilisierung des Immobilienmarktes. Er ist der Ansicht, dass eine solche Entscheidung dazu beiträgt, das öffentliche Vertrauen zu stärken.

Bei einem Treffen der Regierung zur Wohnungspolitik kommentierte Lee Jae-myung die Situation scherzhaft mit den Worten: „Jetzt habe ich kein Zuhause mehr.“

Derzeit wohnen der Präsident und seine Frau in der offiziellen Präsidentenresidenz in Seoul.