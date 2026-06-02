19-Jähriger droht in Andijon, von einer Brücke zu springen

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19-Jähriger droht in Andijon, von einer Brücke zu springen

In der Stadt Andijon wurde ein Vorfall gemeldet, bei dem ein 19-Jähriger versuchte, von einer Brücke zu springen. Das Ereignis ereignete sich in der Nacht zum 2. Juni auf der Brücke an der Navoi-Allee im Stadtviertel Ishchilar.

Berichten zufolge drohte der 2007 geborene M.M. aufgrund von familiären Konflikten und daraus resultierenden Depressionen, sich von der Brücke zu stürzen.

Nach Eingang der Meldung trafen ein Ermittlungsteam und Vertreter zuständiger Stellen am Einsatzort ein. Dank des Eingreifens von Fachleuten konnte der junge Mann in Sicherheit gebracht und ein Unglück verhindert werden.

Derzeit laufen die Ermittlungen zu diesem Vorfall. Zur Erinnerung: Es wurde bereits früher berichtet, dass es auf derselben Brücke zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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