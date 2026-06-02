19-jähriger Mann wollte in Andijon von einer Brücke springen

Es wurde berichtet, dass sich der Vorfall in der Nacht des 2. Juni auf der Brücke über die Navoi-Allee im Stadtviertel Ishchilar ereignete.

Der 2007 geborene M.M. drohte aufgrund familiärer Konflikte und der daraus resultierenden psychischen Belastung, sich von der Brücke zu stürzen.

Eine Ermittlungsgruppe und Partnerorganisationen trafen umgehend am Tatort ein, brachten den jungen Mann in Sicherheit und verhinderten ein Unglück.

Derzeit werden diesbezüglich entsprechende Ermittlungen durchgeführt.