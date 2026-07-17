Der neue Cheftrainer von Real Madrid, Jose Mourinho, hat eine überraschende Entscheidung getroffen und den Sommertransfer des jungen Stürmers Gonzalo Garcia gestoppt. Der portugiesische Taktiker forderte, den 22-jährigen Akademie-Absolventen nicht zu verkaufen, um das Gleichgewicht in der Offensivabteilung zu wahren. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut der Zeitung AS hatte die Führung von Real Madrid zuvor eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro für den Spieler festgelegt und war bereit, ihn zu verkaufen. Nach einer tiefgreifenden Analyse des Kaders wies Mourinho die Vereinsführung jedoch an, den Abgang des Spielers zu untersagen. Der Trainer ist der Meinung, dass dem Team ein klassischer Mittelstürmer fehlt.

Zweifel an Mbappe und Endrick

Mourinho steht dem Einsatz von Kylian Mbappe und Endrick als reine „Nummer Neun“ aus taktischer Sicht skeptisch gegenüber. Seinen Analysen zufolge ist Kylian Mbappe zwar ein vielseitiger und starker Angreifer, aber kein reiner Mittelstürmer. Endrick hingegen agiert effektiver auf den Flügeln oder als zweiter Stürmer.

Aus diesem Grund hält Jose Mourinho den physisch starken Gonzalo Garcia mit seinem traditionellen Stürmerstil für einen würdigen Kandidaten für die erste Mannschaft. Dass der spanische U-Nationalspieler in hervorragender körperlicher Verfassung aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt ist, hat beim Trainerstab einen positiven Eindruck hinterlassen.

Zur Information: In der vergangenen Saison erzielte Gonzalo unter Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa in 1471 Minuten 8 Tore. Seine Effizienz und Disziplin auf dem Platz sind die Hauptaspekte, die Mourinhos Aufmerksamkeit erregt haben. Nun erhält der Spieler eine große Chance, sich zu beweisen.

Laut Goal.com wird erwartet, dass Gonzalo am 1. August im Freundschaftsspiel gegen den AC Florenz im österreichischen Klagenfurt in der Startelf steht. Da Kylian Mbappe noch nicht aus dem Urlaub zurück ist und Endrick noch nicht einsatzbereit ist, hat der junge Stürmer eine günstige Gelegenheit, sein Können zu zeigen.

Im Rahmen der Saisonvorbereitung wird Real Madrid noch fünf weitere Testspiele bestreiten. Sollte Gonzalo das Vertrauen des Trainers in diesen Spielen rechtfertigen, könnte er in der neuen Saison ein wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft werden und die Transferpläne des Vereins grundlegend verändern.