Cherki verspricht Frankreich-Fans Comeback nach Niederlage

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Cherki verspricht Frankreich-Fans Comeback nach Niederlage

Die französische Nationalmannschaft hat das Finale der Weltmeisterschaft 2026 verpasst, doch die Spieler betonen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Mittelfeldspieler Rayan Cherki wandte sich an die Fans und erklärte, dass das Team noch stärker zurückkehren werde.

Nun steht für die Franzosen die letzte Prüfung des Turniers an: das Spiel um Platz drei gegen England.

„Wir werden stärker zurückkommen“

Rayan Cherki wandte sich über den offiziellen X-Account der französischen Nationalmannschaft an die Fans.

„Vergesst nie, wir werden zurückkehren und wir werden noch stärker zurückkommen! Vor allem werden wir zurückkehren, um alle wieder hinter unserem nationalen Emblem zu vereinen“, sagte der Spieler.

Laut Cherki hat das Team während der gesamten Weltmeisterschaft die Unterstützung des ganzen Landes gespürt.

Einigkeit in Frankreich beeindruckte die Spieler

Der Mittelfeldspieler hob die Atmosphäre hervor, die während des Turniers zwischen den Fans und der Nationalmannschaft entstanden ist.

„Wir haben gespürt, dass ganz Frankreich vereint war, und das war ein unglaubliches Gefühl“, fügte Cherki hinzu.

Obwohl die französische Nationalmannschaft aus dem Titelrennen ausgeschieden ist, zeigte der Spieler Zuversicht in die Zukunft des Teams.

Wichtiges Duell gegen England steht bevor

Die französische Nationalmannschaft trifft im Spiel um den dritten Platz der Weltmeisterschaft auf England.

Dieses Spiel bietet beiden Mannschaften die Möglichkeit, das Turnier mit einem Sieg und einer Medaille zu beenden. Daher wird die Begegnung nicht nur als Trostpreis, sondern als ernsthafter Kampf um Prestige und die Bronzemedaille erwartet.

Das Schicksal der Meisterschaft entscheidet sich am 19. Juli

Die Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, dauert bis zum 19. Juli.

Im Finale trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf Spanien. Frankreich muss England besiegen, um das Turnier unter den besten drei abzuschließen.

FrankreichWeltmeisterschaftRayan CherkiFußballEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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