Nokia 300 4G Power Bank: 44 Tage Akkulaufzeit und Smartphone-Ladefunktion

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Nokia 300 4G Power Bank: 44 Tage Akkulaufzeit und Smartphone-Ladefunktion

Die legendäre Marke Nokia bereitet einen weiteren revolutionären Schritt im Segment der Tastenhandys vor. Die technischen Daten des noch nicht offiziell vorgestellten Nokia 300 4G Power Bank wurden im Internet veröffentlicht. Das Gerät erregt Aufmerksamkeit, da es nicht nur als Kommunikationsmittel dient, sondern auch als Powerbank zum Aufladen anderer Gadgets fungieren kann. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com ist der größte Vorteil des neuen Modells der riesige 3700 mAh Akku. Dies ist ein Rekordwert für Tastenhandys und ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 44 Tagen. In Regionen wie Usbekistan, insbesondere bei langen Reisen oder in abgelegenen Gebieten mit möglichen Stromausfällen, ist eine solche Autonomie von entscheidender Bedeutung.

Stromversorgung und technische Möglichkeiten

Wie der Name schon sagt, verfügt das Nokia 300 4G Power Bank über eine Reverse-Charging-Funktion. Das Gerät kann Smartphones oder Kopfhörer mit 5 W Leistung aufladen. Das Telefon selbst wird über einen modernen USB-C Anschluss mit 18 W geladen. Dies ist eine seltene technologische Lösung bei Tastenhandys.

Das Gerät ist mit einem 2,4-Zoll QVGA-Display und einer 0,3 MP Kamera ausgestattet. Zudem verfügt es über ein nach IP65-Standard geschütztes Gehäuse, das es vor Staub und Spritzwasser schützt. Für Reisende und Nutzer unter extremen Bedingungen bietet das Modell eine extrem helle LED-Taschenlampe. Berichten zufolge ist diese Taschenlampe doppelt so hell wie der Blitz eines iPhone 16 Pro.

Moderne Kommunikation und Multimedia

Das Nokia 300 4G Power Bank beschränkt sich nicht nur auf die Stromversorgung, sondern unterstützt auch moderne Kommunikationsstandards. Das Gerät arbeitet in 4G-Netzen, was die Qualität von Sprachanrufen verbessert. Für Multimedia-Fans sind folgende Funktionen vorgesehen:

  • Unterstützung für microSD-Speicherkarten bis 32 GB;
  • Bluetooth-Modul und 3,5 mm Kopfhöreranschluss;
  • Integriertes Media-Player und FM-Radio;
  • Gehäusedesign mit hoher Widerstandsfähigkeit.
Das offizielle Veröffentlichungsdatum und der Preis des neuen Modells wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Strategie von Nokia in diesem Bereich lässt jedoch darauf schließen, dass das Nokia 300 4G Power Bank zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt kommen wird. Dies macht es zur idealen Wahl als Zweithandy oder für Nutzer mit einem aktiven Lebensstil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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