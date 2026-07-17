200.000 Dollar und 4 kg Gold im Haus des irakischen stellvertretenden Ölministers gefunden

Im Rahmen eines laufenden großen Antikorruptionsverfahrens im Irak wurde das Haus des stellvertretenden Ölministers Adnan al-Jamili durchsucht. Dabei wurden Bargeld, Gold und andere Wertgegenstände sichergestellt.

Berichten zufolge wurden 25 Millionen irakische Dinar, 200.000 US-Dollar, 4 Kilogramm Gold sowie diverse Schmuckstücke aus dem Wohnsitz beschlagnahmt.

Den Ermittlungen zufolge soll al-Jamili ein System zur Veruntreuung staatlicher Gelder in großem Stil organisiert haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, als Vermittler für die Interessen mehrerer hochrangiger Beamter fungiert zu haben.

In diesem Fall wurden bereits zuvor große Vermögenswerte beschlagnahmt. Während der Ermittlungen hieß es, dass 107 Millionen Dollar und 375 Kilogramm Gold aus den Häusern von al-Jamili und seinen Komplizen sichergestellt wurden.

Derzeit dauern die Untersuchungen und Ermittlungsarbeiten zu diesem Korruptionsfall weiter an.