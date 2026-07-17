John Terry sagt, es sei unmöglich, Messi zu stoppen

Der ehemalige englische Kapitän John Terry äußerte sich nach dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 deutlich über Lionel Messi. Er betonte, dass herkömmliche Defensivtaktiken gegen den 39-jährigen argentinischen Star kaum Wirkung zeigen.

Argentinien besiegte England mit 2:1 und zog ins Finale ein. Messi lieferte in der entscheidenden Partie zwei Torvorlagen.

„Er spielt immer noch auf höchstem Niveau“

John Terry hob hervor, dass Messi trotz seines Alters das höchste Niveau im Weltfußball beibehält.

„Es war erstaunlich, diesem 39-Jährigen zuzusehen. Er ist der größte Spieler der Geschichte und spielt immer noch auf dem höchsten Level“, schrieb Terry auf seinem Social-Media-Kanal.

Der ehemalige Verteidiger merkte zudem an, dass die argentinische Nationalmannschaft im Halbfinale in vielen Belangen eine herausragende Leistung zeigte.

Wie kann man Messi stoppen?

Während seiner Karriere und danach wurde Terry oft gefragt, wie man gegen Messi spielen sollte.

Seine Antwort auf diese Frage war kurz und prägnant:

„Oft werde ich gefragt: ‚Wie stoppt man Messi?‘ Die Antwort ist einfach – gar nicht.“

Laut dem ehemaligen englischen Kapitän ist auch körperliche Härte gegen Messi für Verteidiger keine Lösung.

Körperlicher Druck hilft ihm sogar

John Terry bezeichnete Messi als einen Spieler, der nicht nur technisch und schnell, sondern auch körperlich extrem stark ist.

„Versuche, körperlich gegen ihn zu spielen, spielen ihm eher in die Karten. Er ist sehr stark, liebt den Zweikampf und hat alle Qualitäten“, sagte er.

Mit zwei Assists in einem WM-Halbfinale im Alter von 39 Jahren bewies Messi erneut, dass er in großen Spielen der entscheidende Faktor bleibt.

Argentinien trifft im Finale auf Spanien

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 findet am 19. Juli im US-amerikanischen East Rutherford statt.

Im entscheidenden Spiel trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf Spanien.

Nun bleibt nur eine zentrale Frage: Kann Messi Argentinien mit 39 Jahren erneut zum Weltmeistertitel führen?