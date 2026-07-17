Lamine Yamal und Lionel Messi: WM-Finale und der Kampf um den Ballon d'Or

Die Fußballwelt steht vor einem historischen Aufeinandertreffen. Im WM-Finale im MetLife Stadium in New Jersey werden der Europameister Spanien und der südamerikanische Spitzenreiter Argentinien gegeneinander antreten. Es wird erwartet, dass dieses Spiel nicht nur über die Weltkrone entscheidet, sondern auch über das Schicksal des Ballon d'Or, der an den besten Spieler des Jahres verliehen wird. Dies berichtet Goal.com .

Als Hauptakteure dieses Finales werden der legendäre Lionel Messi und der junge Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, genannt. In einem Interview mit Goal.com teilte der ehemalige spanische Nationalspieler Gaizka Mendieta seine Gedanken zu diesem Duell. Ihm zufolge hat der 19-jährige Yamal das Potenzial, seinen erfahrenen Mentor zu übertreffen.

Der entscheidende Moment für den Ballon d'Or

Mendieta betonte, dass das WM-Finale der wichtigste Punkt im Kampf um den Ballon d'Or sei. Nachdem Lamine Yamal in der Saison 2025/26 mit Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen hat, hat er im Turnier noch nicht sein letztes Wort gesprochen. Der Experte glaubt, dass das junge Talent seine beste Leistung für das Finale aufgehoben haben könnte.

"Wenn Spanien gewinnt, werden wir sicherlich Vertreter dieser Mannschaft unter den Kandidaten sehen. Trotz Verletzungen hat Lamine Yamal eine fantastische Saison gespielt und ist eine entscheidende Figur für die Nationalmannschaft. Gleichzeitig darf man Entdeckungen wie Mikel Oyarzabal nicht vergessen. Sollte jedoch Argentinien triumphieren, wird der Ballon d'Or erneut an Lionel Messi gehen", so Mendieta.

Lionel Messi, mittlerweile 39 Jahre alt, beweist weiterhin, dass er in Topform ist. Der Stürmer von Inter Miami veränderte den Verlauf des Halbfinales gegen England mit zwei Torvorlagen. Der Held von Katar 2022 ist auf dem besten Weg zu seinem neunten Ballon d'Or.

Die Chancen der Rivalen

Einige Stars sind bereits aus dem Rennen um diese prestigeträchtige Auszeichnung ausgeschieden. Insbesondere die Kapitäne von Frankreich und England, Kylian Mbappé und Harry Kane, sind nach ihren Halbfinalniederlagen aus dem Kreis der Favoriten gefallen. Dies hat die Rivalität zwischen Yamal und Messi weiter verschärft.

Lamine Yamal belegte letztes Jahr den zweiten Platz bei der Wahl zum Ballon d'Or. Ein Sieg in diesem Jahr könnte ihn zum jüngsten Gewinner der Fußballgeschichte machen. Messi hingegen setzt auf seine jahrelange Erfahrung und seine Fähigkeit, unter Druck zu glänzen, um sich einen Vorteil für Argentinien zu verschaffen.

Das Finale am Sonntag wird nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Kontinental-Fußballschulen in die Geschichte eingehen, sondern auch als Duell zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Augen der Welt sind auf dieses Spiel gerichtet, das bestimmen wird, wer den Thron des Weltfußballs besteigt.